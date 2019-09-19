【儲局減息】中原按揭：本港未有跟隨減息需要，料按息仍處低水平

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局一如市場預期，減息四分一厘。中原按揭董事總經

理王美鳳表示，美國減息符合市場預期，但年內會否再減息將視乎當地經濟發展。她認為，最近

香港按息水平較受本地資金供求及成本影響，本港一個月拆息仍接近２厘上落徘徊，加上最近定

存競爭加劇、港元貸存比率維持高水平，反映銀行資金成本未見回落，銀行已於６月至９月份數

度上調按息及縮減按揭優惠，以改善按揭業務利潤及息差，因此即使美國減息，料本港銀行不會

跟隨減息。



＊港減息空間有限，按息維持２﹒５厘至２﹒６２５厘水平＊



她又指，本港過往大致上未有跟隨美國加息，故本港減息空間相當有限。在美國減息下，本

地拆息再明顯上升機會不大，低息環境將持續，預期年內按息大致上將維持約２﹒５厘至

２﹒６２５厘低水平，對樓市未有實質影響，但有正面支持作用。

王美鳳指出，美國由２０１５年１２月起進入加息周期，至去年１２月合共三年間加息９次

，加幅２﹒２５厘，期內香港大致上未有跟隨加息，僅於去年９月加息一次，加幅僅達

０﹒１２５％，港息實際上未有正式進入加息周期。

她認為，未來本港最優惠利率（Ｐ）會否再減息需視乎拆息下調幅度、資金成本、銀行結餘

水平及銀行取態影響，即使未來港Ｐ有條件減息，減幅亦僅為０﹒１２５％，因為剛過去加息周

期內之存貸息加幅亦僅為０﹒１２５％。（ｂｉ）

