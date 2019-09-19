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19/09/2019 09:19

【港元利率】信銀國際為港元定存客戶提供高達２﹒６厘年息優惠

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中信銀行（國際）宣布，昨日（１８日）起推出兩項全新港元
定期存款優惠，現有客戶及全新個人客戶，若以新資金在分行敍做港元定期存款，最多可享
２﹒６％定存年息，優惠期由昨日起至另行通知。
　　全新個人客戶若存款額在１０萬至５００萬港元，３個月可享定存年利率２﹒５％、４個月
年息２﹒６％。
　　現有個人客戶以全新資金敍做港元定期存款，若存款額在１０萬元至３００萬以下，可享定
存年息２﹒５％，而３００萬元或以上，年息則為２﹒６％。（ｃｌ）

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