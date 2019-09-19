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即市新聞

19/09/2019 11:20

【港元利率】美國減息後港元拆息普遍走低，三個月期創五周新低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局一如預期昨晚宣布減息四分之一厘，港元拆息除了
一周錢外，今日全線下跌，其中，對息率最敏感的隔夜息下跌０﹒０４厘至０﹒３３１４３厘，
為今年１月２９日以來最低水平。
　　至於與樓按相關的一個月拆息則跌穿２厘，回落至１﹒９９２８６厘，比同期美元拆息低約
６個基點，三個月拆息降至２﹒２８５厘，創五周新低，比美元拆息高１２個基點。六個月拆息
報２﹒３３４６４厘。十二個月拆息報２﹒３４３５７厘。

＊一周錢升至近１﹒０８厘＊

　　不過，一周拆息仍升０﹒０２厘至１﹒０７８７５厘，可能與百威亞太（０１８７６）招股
，令短期資金需求增加有關。
　　港元匯價今早在７﹒８２３９至７﹒８３１０之間上落，最新報７﹒８２５５，較前收市價
升０﹒０７％。

＊陳德霖：美國減息未必會對港息有太直接影響＊

　　美國聯儲局減息後，金管局今日亦下調貼現窗基本利率２５個基點至２﹒２５厘。金管局總
裁陳德霖表示，過去美聯儲加息，香港並沒有完全跟隨，港元利息實際仍較美息低，所以這次美
國減息未必會對香港利息有太直接影響。
　　美國自２０１５年１２月啟動加息周期，至去年底共加息九次，累計升息２﹒２５％；但期
間香港銀行最優惠利率（Ｐ）只在去年９月上調１２﹒５基點。美國今年８月開始轉為減息，香
港最優惠利率亦繼續按兵不動（ｃｌ）

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