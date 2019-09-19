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19/09/2019 15:48

【儲局減息】領航：美國減息幅度符預期，料今年內將維持利率不變

　　《經濟通通訊社１９日專訊》投資管理公司領航（Ｖａｎｇｕａｒｄ）高級經濟師
Ａｎｄｒｅｗ　Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ發短評指，美國聯儲局宣布減息四分一厘，與該公司之前預
期一致。認為此次減息是第二次預防性降息，並預計聯儲局於今年剩餘時間內將維持利率不變。
該公司會繼續留意孳息率曲線及其他經濟指標會否進一步變化。
　　同時，領航維持其經濟展望內有關通脹、經濟增長或衰退的預測不變。
　　領航認為，貿易緊張局勢有所緩和，該公司計劃評估影響孳息率曲線的技術性因素和結構性
因素將對市場有何啟示。（ｃｌ）

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