房委會通過向轄下零售及工廈租戶寬減租金，料少收約３﹒３億元

《經濟通通訊社１９日專訊》香港房屋委員會轄下商業樓宇小組委員會今日通過，向房委會

轄下零售和工廠大廈單位租戶提供５０％的租金減免，由１０月１日起實施，為期６個月，與政

府為轄下非住宅租戶提供的租金減免措施同期執行，估計房委會因而少收的租金收入約為３﹒３

億元。



＊預計惠及２４００個零售和３３００個工廠大廈單位租戶＊



房委會發言人表示，租金寬減措施，將適用於所有在租金寬減期內仍然生效的合資格租約。

若租約的免租期剛好在租金寬減期內，該段期間不會享有是次租金減免。發言人預計有關寬減措

施可讓約２４００個零售和３３００個工廠大廈單位租戶受惠。租金減免不包括差餉和空調費用

。

發言人表示，由於措施旨在支援中小企業，因此超級市場、超級廣場和銀行（包括自動櫃員

機）租戶並不適用。同時，租金寬減亦不適用於出租予政府或其他公共機構的單位、議員辦事處

、電訊裝置、教育機構、儲物室、承辦商辦公室等；而以優惠租金出租的單位及臨時租賃如推廣

場地、流動設施等也不能享有是次租金寬減。

因應特別租金寬減措施，房委會轄下個別零售及工廠單位租金的恆常租金檢討，將延遲至為

期６個月的租金寬減措施完結後才進行。



＊過渡安排獲發暫准證＊



作為對零售和工廠大廈單位租戶的過渡安排，在未來數月期滿或即將期滿的租約，租戶在新

租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，於租約期滿後以現有的租金水平繼續使用有關單位。

在議定新租約的新租金後，新租金的有效期將追溯至新租約原有的生效日期，而已繳交的暫

准證費則可用作支付新租約的租金。

發言人強調，以上安排可讓房委會與租戶雙方有更充份時間掌握更多市場資訊，以供考慮及

作出決定。

財政司司長於８月１５日宣布一系列紓困措施，以撐企業（尤其是中小企）、保就業，以及

減輕市民的生活負擔，以應對極具挑戰的內外經濟環境，其中一項措施是減免政府轄下非住宅租

戶租金，房委會是次租金寬減安排與政府的措施一致。（ｃｌ）

