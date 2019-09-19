【儲局減息】渣打維持最優惠利率於５﹒３７５厘不變

《經濟通通訊社１９日專訊》雖然美國聯儲局宣布減息四分之一厘，但本港銀行暫時仍按兵

不動。繼匯豐銀行後，渣打銀行（香港）亦宣布維持最優惠貸款利率不變，年息為５﹒３７５厘

。港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

美國聯儲局減息後，金管局今日亦下調貼現窗基本利率２５個基點至２﹒２５厘。金管局總

裁陳德霖表示，過去美聯儲加息，香港並沒有完全跟隨，港元利息實際仍較美息低，所以這次美

國減息未必會對香港利息有太直接影響。（ｃｌ）

