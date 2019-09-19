【儲局減息】中銀香港維持最優惠利率於５﹒１２５厘不變

《經濟通通訊社１９日專訊》雖然美國聯儲局宣布減息四分之一厘，但本港銀行暫時仍按兵

不動。繼匯豐和渣打香港後，中銀香港（０２３８８）亦宣布該行之港元最優惠利率及活期儲蓄

存款利率維持不變，分別為５﹒１２５厘及０﹒１２５厘。



中銀香港港元活期儲蓄存款分層利率註架構如下：



每日戶口存款結餘（港幣） 年利率

３０００元及以上 ０﹒１２５％

低於３０００元 ０％



＊優惠計劃：若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣１００萬元或以上，將可享受額外年利率 ０

﹒０１％。（ｃｌ）

