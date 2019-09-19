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19/09/2019 16:22

【儲局減息】中銀香港維持最優惠利率於５﹒１２５厘不變

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雖然美國聯儲局宣布減息四分之一厘，但本港銀行暫時仍按兵
不動。繼匯豐和渣打香港後，中銀香港（０２３８８）亦宣布該行之港元最優惠利率及活期儲蓄
存款利率維持不變，分別為５﹒１２５厘及０﹒１２５厘。

　中銀香港港元活期儲蓄存款分層利率註架構如下：

　每日戶口存款結餘（港幣）　　年利率
　３０００元及以上　　　　　　０﹒１２５％
　低於３０００元　　　　　　　０％

＊優惠計劃：若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣１００萬元或以上，將可享受額外年利率　０
﹒０１％。（ｃｌ）

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