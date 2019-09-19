【本港經濟】第二季貿易、批發及零售業淨產值按年跌３﹒５％

《經濟通通訊社１９日專訊》政府統計處今日發布第二季以環比物量計算按經濟活動劃分的

本地生產總值初步數字。整體本地生產總值在第二季按年實質上升０﹒５％，而今年第一季的升

幅為０﹒６％。

按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的淨產值在今年第二季實質上升

１﹒３％，而第一季的升幅為１﹒９％。



＊金融及保險業淨產值升幅加快至３﹒７％＊



進出口貿易、批發及零售業的淨產值，繼第一季與上年同期比較實質下跌０﹒８％後，在第

二季下跌３﹒５％。這主要是由於隨着環球經濟增長偏軟、美國與內地在貿易爭議摩擦升溫，連

帶亞洲的製造業和貿易活動放緩，外部需求在第二季收縮。

金融及保險業的淨產值，在第二季按年實質上升３﹒７％，而第一季的升幅為３％。季內股

票交投活動大致保持活躍，而集資活動亦有相對改善，令該行業的淨產值持續增長。

住宿服務（包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位）及膳食服務業的淨

產值，在第二季按年實質下跌１﹒３％，而第一季則上升２﹒８％。

運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的淨產值，繼第一季按年實質上升２﹒４％後，在第二季上

升１﹒９％。



＊建造業淨產值跌幅擴大至９﹒８％＊



資訊及通訊業的淨產值，第二季升幅加快至５﹒８％，地產、專業及商用服務業的淨產值，

在第二季與上年同期比較實質上升１﹒５％，而第一季的升幅為１﹒７％。

公共行政、社會及個人服務業的淨產值，在第二季與上年同期比較實質上升３﹒３％，與第

一季３﹒４％的升幅相若。

就服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的淨產值，在第二季與上年同期比較實質上升

０﹒３％，而第一季的升幅為１﹒４％。

電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的淨產值，繼第一季按年實質下跌０﹒５％後，在

第二季下跌１﹒２％。

建造業的淨產值，繼第一季與上年同期比較實質下跌２﹒６％後，在第二季下跌９﹒８％。

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