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即市新聞

19/09/2019 18:20

【地皮截標】啟德商業地明截標市場看淡降估值，估值最高逾８６億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》啟德第４Ｃ區４號商業及酒店地皮將於明日（２０日）截標，
惟該地皮自早前遭高銀金融（００５３０）撻訂後，市場不約而同認為是次重售反應將較上次遜
色，估計每呎樓面地價８５００至１萬元，總地價估值則由７３億至８６﹒３２億元。
　　萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指，由於商業發展項目回報期相當長，亦不能如住宅
項目般拆開推售，故對發展商現金流有較高要求，故出價一定會較住宅地低及保守，預期是次只
可接獲３至５份標書，部分發展商會以合組財團形式入標，以分攤風險。
　　他續稱，九龍東有第二個商業核心區的優勢，相信對於以長線投資及收租為主的發展商來說
仍有吸引力，預料項目總發展成本約需１２０至１５０億元，每呎樓面地價將介乎約８５００至
９５００元，總值約７３至８２億元，長期租金回報率約３至３﹒５％。
　　天俊測量師行執行董事張楚然表示，儘管該地皮位置優越，但附近商業區尚未成形，加上香
港及外圍政局不穩，在近期社會運動及中美貿易戰等因素籠罩下，相信會影響入標價，估計項目
每呎樓面地價約９８００元，地皮估值為８４﹒５９億元。

＊美聯料是次出價較審慎，下調估值至每呎１萬元＊

　　美聯測量師行董事林子彬亦認為，是次入標的反應及出價將較審慎，下調該項目每呎樓面地
價估值至１萬元水平，地皮估值約８６﹒３２億元。
　　林子彬指，項目位處市區及有大型規劃，擁維港海景，並鄰近郵輪碼頭，條件優越，但考慮
到項目規模較大，且限定不可拆售，而其中最小約３成面積需作酒店用途，故屬長線投資項目，
投資風險亦相對較高。加上，該地皮位處的舊跑道區段以住宅發展為主，商業配套暫未見成熟，
故對入標反應及入標價有一定影響，預期是次或可吸引６份標書。
　　明日截標的九龍啟德第４Ｃ區４號地地皮面積約為１１﹒５１萬平方呎，估計可建樓面約
８６﹒３２萬平方呎，政府預期可提供約４８０至８００個單位。高銀金融於於５月中以逾
１１１億元中標，惟其後集團以社會及經濟不隱定為由而決定撻訂。（ｙｗ）

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