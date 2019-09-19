【儲局減息】分析料港元拆息上升空間微，本港將不會跟隨美國減息

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局一如巿場預期，宣布減息四分一厘。港元拆息普遍

回落，其中與樓按相關的１個月拆息連升４日後，今日稍微回落至１﹒９９２８６厘的水平，而

３個月拆息亦降至２﹒２８５厘，創五周新低。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，拆息過去數天上升，主要由於全球最大啤酒生產商百威英

博（ＡＢＩｎＢｅｖ）分拆的百威亞太（０１８７６）重啟上市計劃，並開始公開招股，加上臨

近季尾，因而導致拆息抽高。不過，百威亞太及後的市場反應未如預期熱烈，而且規模亦有所收

窄，市場認為對流動性的影響不大，因此拆息未有出現７月份的抽高情況。她預料，臨近季尾，

今個月的一個月期拆息或會稍微上升至２﹒１厘左右的水平，而三個月期拆息則可能升至２﹒３

厘左右，進一步上升空間有限，相信不會重返７月份時的高位。

對於美國聯儲局減息四分一厘，李若凡認為，局方採取鷹派減息，雖然成員對今年利率走勢

的展望存在分歧，但議息聲明指出，為維持經濟擴張，局方會採取適當行動，反映局方對減息持

開放態度，她預期，美國將在今年１２月再減息四分一厘，而明年亦會再減息一次。

至於香港會否跟隨美國減息，她指，過去美國多次加息時，香港都未有完全跟加，加上目前

拆息仍然偏高，資金成本充裕，近日更有銀行上調Ｈ按鎖息上限，反映按揭業務受壓，因此預料

本港會跟隨美國減息的機會不大。（ｓｋ）

