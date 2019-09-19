《小傳日記》香江或現負增長，四日連跌難走強？

《小傳日記》花旗國萬眾期待嘅議息結果終於出爐，聯儲局一如預期減息四分一厘，花旗國

魚缸輕微踢高，香江魚缸今朝（１９日）都踢高６６點，報２６８２０，不過已經係全日最高位

啦！事關香江財政司司長波叔預計，香江經濟受中美貿易戰同社會事件影響，第三季可能會出現

負增長，魚缸之後持續低走，三點鐘打後低見２６３７２瀉３８２點，尾市收復些少失地，最終

收低２８５點，跌幅有１巴仙，報２６４６８點，守住廿天線（約２６３７７點），惟創出四連

跌，累挺８８３點或逾３％。

國貨佬指數全日收報１０３８５點，跌９３點或近１巴仙。全日主板成交約７０５億銀增近

１９巴仙。

神州Ａ場繼續踢高，上證收報２９９９，升１３點或近半巴仙，接近收復三千點大關。深證

成分指數報９８５２點，高９８點或逾１巴仙。兩市合共成交４９１４億銀人仔。

大隻藍戰士表現曳，有消息話，倫交所請咗細摩獻計阻止生發發（００３８８）提出收購，

生發發今日即時軟腳蟹跣低逾１巴仙，報２３０﹒２銀。ＱＱ（００７００）旗下遊戲《窪》版

號獲批，仲有消息話ＱＱ有分參與內地教育初創公司ＶＩＰＫｉｄ最新一輪融資，投資１億半美

金，但全日股價都跌低逾１巴仙，報３３８﹒４銀。神州移動（００９４１）畀花旗券商

Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ睇好，信佢係神州三大運營商中最好，亦係早期領導者，不過今日都蒸發逾

１巴仙，報６４﹒８銀。友邦（０１２９９）穿咗百天線（７８﹒８２５銀）及廿天線

（７７﹒７０２銀），插水逾３巴仙，報７６﹒５銀，係全日表現最差藍戰士。

國貨佬方面，申洲（０２３１３）有缸友力撐，全日踢高逾１巴仙，報１０８﹒２銀，係表

現最好國貨佬。相反潤啤（００２９１）就畀人追住掟，全日大劈近３巴仙，報４１﹒５５銀，

係表現最差國貨佬。



＊油價表現曳三桶油濕滯，燃氣股受捧昆侖最得寵＊



沙特噚日已經迅速恢復油產，噚晚花旗原油庫存意外增加，油價唯有繼續跣低，三桶油亦都

跟住縮水。中石油（００８５７）撻低近２巴仙，報４﹒１６銀，已經係三連跌。中海油（００

８８３）跣低近１巴仙，報１２﹒５８銀。中石化（００３８６）仆低近半巴仙，報

４﹒７４銀，亦都係三連跌。另外，中海油服（０２８８３）劈近２巴仙，報９﹒８１銀。

雖然三桶油表現曳，但缸友轉去捧燃氣佬，不過今日表現最好嘅係昆侖能源（００１３５）

踢高近３巴仙，報７﹒１２銀，收復咗百天線（６﹒９６９銀）。新奧能源（０２６８８）起哄

近１巴仙，報８４銀，三連漲兼三連陽。中燃氣（００３８４）有力撐升１巴仙，報３０﹒２銀

，收復咗十天線（２９﹒８９銀）。華潤燃氣（０１１９３）醒神漲近２巴仙，報３９﹒３銀。

北京燃氣藍天（０６８２８）高近１巴仙，報０﹒２２８銀，連升四日。

不過，要數今日能源佬嘅傳奇一定係南方能源（０１５７３），今朝早明明跟住上日跌勢，

半日已經瀉一成半，點知下晝之後成交突然急升，股價由跌轉升之餘，仲要曾經蜈蚣彈逾１８巴

仙，最終全日鏟高逾９巴仙，報２﹒１２銀，全日成交逾１０億銀。



＊唉瘋預售佳瑞聲股價ｆｌｙ，特步闖倫敦表現真輕鬆＊



正所謂「口裡說不身體很誠實」，喺神州同花旗國打緊貿易戰之際，「唉瘋」喺京東預售竟

然出乎預期地好，令到分析師們都跌晒眼鏡，蘋果概念佬瑞聲（０２０１８）今日再炒高近６巴

仙，報４７銀，係全日表現最好藍戰士。另一孖寶舜宇（０２３８２）同樣抽高近３巴仙，報

１２０﹒２銀。其他手機佬都跟飛，比亞迪電子（００２８５）抽高近４巴仙，報１２﹒５４銀

；丘仔（０１４７８）升近４巴仙，報９﹒５１銀；中興通訊（００７６３）升近２巴仙，報２

２﹒１５銀。

噚日體品佬全部抽升，因為神州有國策支持，要大搞冰雪運動會，而特步（０１３６８）今

日又騷哥利，因為佢喺倫敦花生騷上面展示產品，成為第一個神州品牌登陸國際舞台，股價立即

飛高逾半成，報４﹒６８銀。其他體品股就走勢平穩，３６１度（０１３６１）漲逾１巴仙，報

１﹒５９銀。安踏（０２０２０）則隨市跌逾１巴仙，報６４﹒５５銀。李寧（０２３３１）挫

逾近４巴仙，報２２﹒４銀。



＊聯儲局減息港銀再心熄，降息全消化磚頭無升價＊



雖然「孖屐」都估到聯儲局會只減息四分之一厘，但到實現咗嘅時候，本地銀行佬又開始擔

心淨息差會收窄，搞到佢哋今日都碌落山腳邊。中銀香江（０２３８８）趴低近２巴仙，報

２６﹒９５銀。渣打（０２８８８）軟腳半巴仙，報６７﹒１５銀。恆生（０００１１）鐽低逾

２巴仙，報１７２銀。美銀美林下調大象（００００５）今年至２０２１年盈利預測，並重申「

中性」評級，軟腳亳半子報５９﹒７銀。東亞（０００２３）唔見逾１巴仙，報１９﹒７４銀。

以往好受聯儲局減息影響嘅本地磚頭佬，今次聽到減息都無咩大反應，全部都有少少企唔住

腳！長實（０１１１３）蒸發近２巴仙，報５４﹒７５銀。九龍倉置業（０１９９７）軟腳逾

１巴仙，報４３﹒１５銀。會德豐（０００２０）唔見近１巴仙，報４５﹒２銀。恆隆地產

（００１０１）同新世界發展（０００１７）仆低不足半巴仙，分別報１７﹒７銀同

１０﹒０８銀。請請！



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