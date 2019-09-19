【儲局減息】聯儲局一如預期減息四分一厘，暗示年內按兵不動

《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局一如預期減息四分一厘，將聯邦基金目標利率下調至介

乎１﹒７５至２厘，但暗示進一步減息的門檻提高。聯儲局主席鮑威爾指出，美國經濟前景良好

，今次減息是為了防範目前的風險，特別是全球經濟增長疲弱及貿易緊張局勢。

鮑威爾稱，如果經濟確切出現下行，連續減息可能是適當之舉，但目前美國就業市場強勁，

通脹亦可能回升至２％的目標。他強調聯儲局目前沒有預設的利率路徑，會按著經濟數據逐次在

會議作出利率決定。



＊聯儲局內部對利率走勢存分歧＊



今次減息的決定是要票數７比３通過，有兩名委員認為應維持息率不變，另一位則支持減息

半厘。聯儲局利率點陣圖更顯示出聯儲局內部存在更大的分歧，在１７名聯儲局官員之中，７名

官員預料今年再減息一次，５名官員認為將維持不變，而另外５名更預期會加息，顯示聯儲局內

部的利率走勢有相當大的分歧。



＊聯儲局微調超額準備金及回購利率＊



另外，聯儲局還下調超額存款準備金利率至１﹒８％，以及將２﹒２萬億美元回購利率定為

１﹒７０％，較政策利率新目標區間的底部低５個點子，以應對本周美國金融市場出現資金緊絀

情況。

鮑威爾承認，融資市場的壓力較預期大，認為聯儲局可能需要比先前認為的更早回復擴大資

產負債表規模。

聯儲局今次會議上對經濟的預測沒有太大變化，預計今年美國經濟增長率略高於２﹒２％，

２０２０年失業率將為３﹒７％。預計今年通脹率為１﹒５％，低於２％的目標，明年將升至

１﹒９％。（ｍｎ）

