【儲局減息】領航：預計聯儲局年內將維持利率不變

《環富通基金頻道１９日專訊》領航高級經濟師Ａｎｄｒｅｗ Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ１發表

道，美國聯儲局宣布減息四分一厘，此舉與領航之前所預期的一致。領航維持其經濟展望內有關

通脹、經濟增長或衰退的預測。

貿易緊張局勢有所緩和，該行亦計劃評估影響孳息率曲線的技術性因素和結構性因素將對市

場有何啟示。

領航認為此次減息是第二次預防性降息，並預計聯儲局於今年剩餘時間內將維持利率不變。

該行會繼續留意孳息率曲線及其他經濟指標會否進一步變化。（ｈｏ）

