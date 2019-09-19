《保險睿見－謝佩蘭》突破傳統保險概念，一起活出健康長久好生活

《保險睿見》傳統的保險概念比較被動，我們也習慣將保險和疾病、醫療之類的事件連在一

起。然而在事事講求創新的年代，保險是否可以走出傳統的框框，為我們帶來驚喜和突破？幾年

前，有保險公司推出了一個反傳統保險概念的健康計劃，反被動為主動，鼓勵會員建立全面的健

康生活模式，從而活出健康長久好生活。計劃也一改大家對保險的固有印象，令大家認識到保險

不只在有事情發生的時候可發揮提供保障的作用，也可以在客戶生活順遂時有所參與及作出互動

。

說起健康生活模式，很多人最先想到的是運動。事實上，一個健康的生活模式包含很廣，除

運動外，與日常的起居飲食和生活習慣也息息相關。例如，有數據證明，持之以恆的運動再加上

不吸煙等生活習慣，有助減低患癌風險。常言道：藥療不如食療，可見飲食對健康很重要。所以

，有「營」飲食絕對是健康生活不可缺少的一環。此外，預防勝於治療，定期做身體檢查能及早

檢測出疾病症狀，把握治療時機，也有助防治疾病。因此，要實踐健康生活，要從多方面著手。

有保險公司獨具市場洞察力，早於四年前推出了一個反傳統保險概念的健康計劃，透過獎賞

從多方面鼓勵客戶投入健康生活。客戶投保特選保險產品，可即時獲保費九折或１０％額外保障

。此外，該健康計劃的會員只要參與一些簡單的健康日常活動，例如步行、實踐健康飲食、戒煙

或做身體檢查等，就可以賺取積分，獲享更多優惠及豐富獎賞。例如，會員每年可以做兩次免費

健康評估，最高可累積１０００積分，積分越多，優惠越多。另外，維持步行習慣或持之以恆運

動，亦可賺積分到指定院線的戲院換領免費電影戲票。自推出以來，無論是做健康評估的會員或

是領取免費電影戲票的人數，每年都在上升。證實從日常生活多方面著手，透過實際的獎賞，可

以有效鼓勵客戶建立健康生活習慣。

健康是一輩子的事。而健康的生活習慣，則要從日常生活開始。該健康計劃在未來會推出更

多優惠和獎賞健康生活的方法，鼓勵大眾活出健康，讓健康的生活習慣變得像呼吸一樣自然。

《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

