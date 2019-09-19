《積金攻略－梁潘月寶》強積金基金平台，一站式審視基金表現

《積金攻略》相信打工仔在處理強積金帳戶時，都會貨比三家，比較一下不同受託人和基金

的表現和收費，務求善用每個月的供款，為未來籌劃一個更理想的退休儲蓄方案。

積金局於今年４月起，推出全新的強積金基金比較平台，大家可以便捷地篩選及比較各受託

人及成分基金，了解強積金基金表現和收費；而在今年７月，積金局更推出了「強積金基金平台

」流動應用程式，讓市民隨時隨地透過智能電話或平板電腦，一站式閱覽強積金基金資訊，以及

比較管理費及投資表現等，有效提升強積金基金資訊的透明度。



＊全方位整合強積金資訊＊



「強積金基金平台」將現有的「基金表現平台」、「收費比較平台」、「低收費基金列表」

及「預設投資」基金列表整合，方便強積金計劃成員全方位分析強積金基金的資訊、比較管理費

及投資表現等。此平台更提供嶄新功能，例如基金開支比率分析及低收費基金列表等，讓成員一

次過檢視強積金收費資訊，再作出精明的投資決定。

至於「強積金基金平台」流動應用程式，更設有個人化功能，讓成員揀選及儲存多達１０個

強積金基金，並按個人喜好以表格、圖表或並列形式，隨時隨地彈指間比較心儀的基金，強積金

資訊盡在掌握。這個簡單便捷的平台資料一目了然，更能進一步鼓勵強積金計劃成員關注基金資

訊，配合強積金計劃文件資料庫，方便他們在充分了解基金資訊的情況下，就可選擇性價比高和

符合個人需要的基金，並因應不同人生階段、投資目標及可承受風險能力等，作出合適的投資配

置。



＊預設投資策略指數，檢視強積金表現＊



其實，除了「強積金基金平台」，坊間亦有其他可供參考的指標，讓大家比較強積金表現。

康宏新設的預設投資策略指數，成員可比較其強積金帳戶與預設投資策略指數系列的投資表現；

而投資於預設投資策略的成員，他們可比較其計劃內已選擇的預設投資策略與香港強積金市場內

其他預設投資策略的表現，知己知彼，再考慮調整強積金投資策略。

值得一提的是，積金局在八月底更開設了官方Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁，以輕鬆有趣的手法加

強與大眾聯繫，大家不妨留意一下，增進強積金知識。強積金計劃成員如有需要，可與理財顧問

一同度身訂造最適切的退休儲蓄方案。《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

