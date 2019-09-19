港股高開低收，報２６４６８點跌２８５點，廿天線失而復得

《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局再度減息四分一厘，亞洲股市普遍高開高收，惟港股早

已消化減息因素呈下跌走勢。其中，財政司司長陳茂波今早表示，預料香港經濟第三季出現負增

長，令港股氣氛走弱，今早高開６６點後迅即低走。午後跌幅更一度擴大，最低曾見２６３７２

點，跌３８１點，失守２０天線（２６３７７點），幸尾市跌幅收窄，最終收報２６４６８點，

跌２８５點或跌１﹒０７％，廿天線失而復得。主板成交７０５﹒７８億元，按日升１８﹒６％

。國企指數報１０３８５，跌９３點或跌０﹒８９％。

內地Ａ股向好，上證綜合指數報２９９９點，升１３點或升０﹒４６％；深證成分指數報

９８５２，升９８點或升１﹒０１％。兩市成交合共４９１４﹒８４億元人民幣。

個股方面，手機設備股一支獨秀，瑞聲（０２０１９）及舜宇（０２３８２）逆市向好，惟

本地金融股沽壓情況顯著，其中恆生（０００１１）、中銀（０２３８８）進入恆指十大跌幅榜

內。

重磅股方面，友邦（０１２９９）急跌３﹒０４％，報７６﹒５元，為表現最差藍籌；港交

所（００３８８）跌１﹒２９％，報２３０﹒２元；騰訊（００７００）挫１﹒３４％，報

３３８﹒４元；建行（００９３９）軟０﹒６７％，報５﹒９６元；中移動（００９４１）走低

１﹒３７％，報６４﹒８元。



＊換機潮料帶動手機設備股訂單，瑞聲急漲近６％＊



蘋果新ｉＰｈｏｎｅ預訂情況理想，加上華為即將推出新款手機，市場期待進入換機潮下，

會帶動手機設備股出貨表現，相關股份今日抽高，瑞聲繼昨日急升一成後，今續漲５﹒８６％，

報４７元，為表現最佳藍籌；舜宇升２﹒８２％，報１２０﹒２元；比亞迪電子（００２８５）

揚３﹒６４％，報１２﹒５４元；丘鈦（０１４７８）走高３﹒７１％，報９﹒５１元；華顯光

電（００３３４）逆市飆２０﹒３７％，報０﹒６５元。

美國減息四分一厘，金管局今早隨即宣布，下調本港貼現窗利率０﹒２５％；加上穆迪此前

下調匯控（００００５）及恆生外幣存款展望，本地銀行股捱沽，匯控跌０﹒２５％，報

５９﹒７元；恆生挫２﹒４４％，報１７２元；東亞（０００２３）跌１﹒３％，報１９﹒７４

元；中銀下滑１﹒６４％，報２６﹒９５元；渣打（０２８８８）軟０﹒５２％，報６７﹒１５

元。

美國減息未能帶動本地地產及收租股逆市造好，會德豐（０００２０）跌０﹒９９％，報

４５﹒２元；信置（０００８３）跌０﹒６８％，報１１﹒７元；恆隆地產（００１０１）軟

０﹒３４％，報１７﹒７元；長實（０１１１３）挫１﹒９７％，報５４﹒７５元；九置

（０１９９７）跌１﹒４８％，報４３﹒１５元。太古地產（０１９７２）逆市升０﹒９９％，

報２５﹒６元。



＊油價回落拖累三桶油表現，人民幣弱勢賭跟跌＊



早前沙特表示石油設施在月尾可全面恢復，加上美國原油庫存增加，消息拖累油價表現，布

油及紐油昨日收跌逾１％，拖累「三桶油」發展，中石化（００３８６）軟０﹒４２％，報

４﹒７４元；中石油（００８５７）挫１﹒８９％，報４﹒１６元；中海油（００８８３）跌

０﹒７９％，報１２﹒５８元。另外，中海油服（０２８８３）跌１﹒７％，報９﹒８１元；安

東油服（０３３３７）走低１﹒１６％，報０﹒８５元。

臨近十一黃金周，惟濠賭股走勢疲弱，加上人民幣破七後未能反彈，令賭股雪上加霜，銀娛

（０００２７）跌０﹒９６％，報５１﹒３５元；新濠（００２００）挫２﹒０８％，報

１９﹒７８元；澳博（００８８０）軟０﹒７６％，報７﹒８３元；永利（０１１２８）走低

１﹒１％，報１６﹒１８元；金沙（０１９２８）跌１﹒５９％，報３７﹒２元；美高梅

（０２２８２）軟１﹒０８％，報１２﹒７８元。

體品股昨日受國策急升後，個別股份今日再度抽上，其中特步（０１３６８）於本月１５日

在倫敦時裝週展出與英國荷蘭屋聯名產品，成為首個登陸倫敦時裝週的中國運動品牌。消息帶動

股價升５﹒４１％，報４﹒６８元；３６１度（０１３６１）揚１﹒２７％，報１﹒５９元；安

踏（０２０２０）軟１﹒１５％，報６４﹒５５元；李寧（０２３３１）挫３﹒８６％，報

２２﹒４元；迅銷（０６２８８）升０﹒３２％，報４７﹒２元；紡織股申洲（０２３１３）逆

市走高１﹒３％，為表現最佳國指股。（ｕｌ）

