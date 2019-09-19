【修例風暴】何君堯表示在當前動亂平息前其愛駒「天祿」暫停參賽

《經濟通通訊社１９日專訊》立法會議員何君堯的名下馬匹「天祿」昨晚（１８日）原本於

跑馬地馬場出賽，有網民得悉後擬包圍馬場。馬會昨午最後以安全考慮為由，決定取消整晚賽事

。何君堯今天發聲明，表示經與兩位合夥人商量，決定在香港當前的「動亂」平息前，「天祿」

將暫停參賽。

何君堯表示，為昨日馬會停止比賽對香港賽馬事業和廣大馬迷造成的損失深表遺憾，他認為

「馬兒無罪」，認為不能奪牠馳騁賽場的權利。他稱，當香港會重回正軌，「天」也將重回賽。

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