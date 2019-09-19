《經濟通通訊社１９日專訊》立法會議員何君堯的名下馬匹「天祿」昨晚（１８日）原本於
跑馬地馬場出賽，有網民得悉後擬包圍馬場。馬會昨午最後以安全考慮為由，決定取消整晚賽事
。何君堯今天發聲明，表示經與兩位合夥人商量，決定在香港當前的「動亂」平息前，「天祿」
將暫停參賽。
何君堯表示，為昨日馬會停止比賽對香港賽馬事業和廣大馬迷造成的損失深表遺憾，他認為
「馬兒無罪」，認為不能奪牠馳騁賽場的權利。他稱，當香港會重回正軌，「天」也將重回賽。
（ｆｗ）（ｚｚ）
19/09/2019 17:06
【修例風暴】何君堯表示在當前動亂平息前其愛駒「天祿」暫停參賽
《經濟通通訊社１９日專訊》立法會議員何君堯的名下馬匹「天祿」昨晚（１８日）原本於
跑馬地馬場出賽，有網民得悉後擬包圍馬場。馬會昨午最後以安全考慮為由，決定取消整晚賽事
。何君堯今天發聲明，表示經與兩位合夥人商量，決定在香港當前的「動亂」平息前，「天祿」
將暫停參賽。
何君堯表示，為昨日馬會停止比賽對香港賽馬事業和廣大馬迷造成的損失深表遺憾，他認為
「馬兒無罪」，認為不能奪牠馳騁賽場的權利。他稱，當香港會重回正軌，「天」也將重回賽。
（ｆｗ）（ｚｚ）
|生財有道19/09/2019
「移民美國先修課」東西岸生活大不同
|FOCUS19/09/2019
【FOCUS】侵侵怒轟「沒遠見」 鮑叔「認低威」還擊
|生財有道19/09/2019
《開市Good Morning》林家亨：美國減息進入尾聲
|生財有道19/09/2019
【儲局減息】匯豐：減25點子符預期 渣打：港需消除不穩因素才有機跟隨
|生財有道19/09/2019
【儲局減息】陳德霖：美國減息未必對港息有直接影響
|生財有道19/09/2019
【儲局減息】聯儲局一如預期減息四分一厘 暗示年內按兵不動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰