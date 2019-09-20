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即市新聞

20/09/2019 11:38

《缸邊麗評－熊麗萍》短線部署博黃金周，百威重來認購不認購？

　　《缸邊麗評》恆指９月份以來進帳１６００多點，但今周連續下跌四個交易天，已將接近六
成的升幅沖銷。周四（１９日）恆指收市跌穿２６５００，報２６４６９；換言之，本月恆指升
幅已縮減至只有７４４點。
　
＊留意跌幅深濠賭、航空及餐飲股＊
　
　　美國聯儲局本周減息四分一厘，目前普遍預期今年會再減息０﹒２５厘，但聯儲局極有可能
重啟量寬，向市場注入資金。聯儲局公布減息後，道指由跌轉升，不過，港股卻未有受美股帶動
，同時也未有跟隨Ａ股上升。目前，港股投資市場仍未明朗，惟資金仍會繼續輪流在不同板塊買
賣，短線仍可藉內地黃金周長假期炒作相關股份，包括澳門博彩、航空及餐飲股；尤其若這類股
份由近期高位調整一成或以上，則更值博。
　
＊百威重來勿單看招股價＊
　
　　百威亞太（０１８７６）在擱置上市後兩個月，現正捲土重來，但在上市資產、定價及集資
額方面均有頗大改變，大家不應只單看今次招股價與上次招股價的分別而決定是否認購。
　　集團以多品牌及亞洲市場為主的啤酒生產及銷售商，自家品牌及獲許使用的啤酒品牌超過
５０個，中國、南韓、印度及越南是主要市場；以銷售額計算，在內地啤酒市場排名第一。（以
高檔品牌而言，華潤啤酒（００２９１）仍是內地最大啤酒企業），集團具有多品牌及不同檔次
產品的優勢，由於銷售量大，在原材料定價的議價能力亦強，有助降低成本。
　　集團在上次招股觸礁之後，百威英博已將旗下澳洲業務出售；換言之，集團今次捲土重來，
在資產、盈利及業務規模上已較上次招股時縮減。去年（未出售澳洲業務前）盈利為１４﹒１億
美元，而出售後盈利則減至９﹒５９億美元，這是今次招股價下調的主要原因。以目前招股價２
７至３０元計算，與上次招股價定價４０至４７元計算作比較，今次市盈率為４７至５２倍，高
於上次定價的３８至４５倍。
　
＊可考慮短線認購＊
　
　　不過，今次招股的另一新增點是派息，每年按盈利的２５％作為股息，這亦是今次招股能吸
引長線基金的原因；雖然派息比率不高，但至低限度也可避免派息的不確定性。
　　今次捲土重來引入基石投資者，ＧＩＣ認購１０億美元；以市值及集資額達龐大，加上目前
市況不明朗，引入基石投資者可增加招股成功的機會。由於集團上市籌集資金全部作償還債務，
因此未來盈利主要仍靠現有資源作開拓市場及增加盈利，但上市有望即時獲納入國際性指數，可
考慮短線認購。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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