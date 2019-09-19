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即市新聞

19/09/2019 15:49

《股金豐采－涂國彬》聯儲未夠寬鬆，金價動能減弱

　　《股金豐采》黃金之所以從今年６月開始可以有如此強勁的走勢主要是受到對美聯儲減息的
憧憬帶動，反倒對地緣政治關係的敏感度有限，貿易戰只是一個間接因素。
　　金價自１３００美元下方開始發力，一路升破不少重要阻力，甚至在８月底９月初突破
１５５０美元，再創新高。不光是黃金，白銀和鉑金等貴金屬也追上上漲的腳步，動能明顯增強

　
＊鮑威爾表樂觀＊
　
　　一如市場預期，美聯儲終於在最近連續減息了兩次，也是２００８金融海嘯後的頭兩次。有
了美聯儲帶頭，愈來愈多其他央行也下調經濟前景預期，紛紛加入減息的隊伍中。在全球經濟增
長擔憂持續，央行實施寬鬆政策的環境下，無疑利好黃金。
　　話雖如此，美聯儲的態度卻不如預期的鴿派，鮑威爾近期的態度始終都是保持對美國經濟的
樂觀態度，承認了眼下所面對的包括貿易關係和環境經濟增長放慢的風險，但認為目前沒有需要
連續減息的訊號，沒有正式開啟減息周期。
　
＊金價調整為主＊
　
　　如此一來，缺乏進一步利好消息，美元走高，金價的上行動能只能減弱。從１５５０美元高
位之後，９月５日開始黃金就回吐漲幅，跌至１５００美元附近等待議息決定，已經連續下跌三
周。金價在美聯儲決定公布後回落，一度測試５０日線的支持，最終再次失守１５００美元。
　　短線金價或繼續調整為主，缺乏動能和方向，不過目前上行趨勢仍未被破壞，金價仍有上行
空間，只是能否急升還是看美聯儲政策的力度。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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