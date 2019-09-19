《股金豐采－涂國彬》聯儲未夠寬鬆，金價動能減弱

《股金豐采》黃金之所以從今年６月開始可以有如此強勁的走勢主要是受到對美聯儲減息的

憧憬帶動，反倒對地緣政治關係的敏感度有限，貿易戰只是一個間接因素。

金價自１３００美元下方開始發力，一路升破不少重要阻力，甚至在８月底９月初突破

１５５０美元，再創新高。不光是黃金，白銀和鉑金等貴金屬也追上上漲的腳步，動能明顯增強

。



＊鮑威爾表樂觀＊



一如市場預期，美聯儲終於在最近連續減息了兩次，也是２００８金融海嘯後的頭兩次。有

了美聯儲帶頭，愈來愈多其他央行也下調經濟前景預期，紛紛加入減息的隊伍中。在全球經濟增

長擔憂持續，央行實施寬鬆政策的環境下，無疑利好黃金。

話雖如此，美聯儲的態度卻不如預期的鴿派，鮑威爾近期的態度始終都是保持對美國經濟的

樂觀態度，承認了眼下所面對的包括貿易關係和環境經濟增長放慢的風險，但認為目前沒有需要

連續減息的訊號，沒有正式開啟減息周期。



＊金價調整為主＊



如此一來，缺乏進一步利好消息，美元走高，金價的上行動能只能減弱。從１５５０美元高

位之後，９月５日開始黃金就回吐漲幅，跌至１５００美元附近等待議息決定，已經連續下跌三

周。金價在美聯儲決定公布後回落，一度測試５０日線的支持，最終再次失守１５００美元。

短線金價或繼續調整為主，缺乏動能和方向，不過目前上行趨勢仍未被破壞，金價仍有上行

空間，只是能否急升還是看美聯儲政策的力度。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

