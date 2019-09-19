《鍾之日記》減息如期至，恒指四連跌

《鍾之日記》９月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國聯儲局一如市場預期減息四分一厘，將聯邦基金目標利率下調至介乎１﹒７５至２厘，

但投票結果顯示聯儲票委對利率的分歧仍在擴大，當中有７位成員認為今年將再減息一次，５人

認為今年將不會減息，另外有５名成員預料將會加息。聯儲局主席鮑威爾指出，美國經濟前景良

好，今次減息是為了防範目前的風險，特別是全球經濟增長疲弱及貿易緊張局勢。

聯儲局再度減息四分一厘，香港金管局其後亦公布，將貼現窗基本利率下調２５基點，降至

２﹒２５％，是自今年８月以來，再次調整貼現窗基本利率。惟港股早已消化減息因素呈下跌走

勢。其中，財政司司長陳茂波今早表示，預料香港經濟第三季出現負增長，令港股氣氛走弱，今

早高開６６點後瞬即低走。午後跌幅更一度擴大，最低曾見２６３７２點，跌３８１點，失守

２０天線（２６３７７點），幸尾市跌幅收窄，最終收報２６４６８點，跌２８５點或跌

１﹒０７％，連跌四個交易日。主板成交７０５﹒７８億元，按日升１８﹒６％。



＊陳德霖籲市民小心管理風險＊



美國減息，金管局今早隨即宣布，下調本港貼現窗利率０﹒２５％。金管局總裁陳德霖表示

，減息是配合採取適當措施達經濟持續擴張立場，不過局方成員對今年底後利息走勢存在明顯分

歧，屬罕見，呼籲市民小心管理風險。

友邦（０１２９９）全日尋底，收跌３％，拖累大市。穆迪下調匯控（００００５）及恆生

外幣存款展望，銀行股捱沽，匯控跌０﹒２５％；恆生挫２﹒４４％，東亞（０００２３）跌

１﹒３％，中銀（０２３８８）下滑１﹒６％，渣打（０２８８８）軟０﹒５２％。

富瑞下調華晨中國（０１１１４）降評級及目標價，華晨大跌６％。富瑞指，華晨以２９０

億元人民幣向德國寶馬出售其在華合資公司華晨寶馬２５％股權後宣布派發特別股息，因而刺激

股價自８月以來累升２９％，然而公司於華晨寶馬的持股權降低後，未來派息會否減少將成疑。



＊百威亞太捲土重來，ＧＩＣ落場提信心＊



全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太（０１８７６）重啟香港上市計劃，集資最多

３７８﹒７億元，招股價介乎每股２７元至３０元。

百威亞太此前在７月ＩＰＯ時，已被市場質疑定價偏高，最終該公司稱基於多個因素，決定

撤回上市計劃。但今次公司剝離澳洲業務後，定價對投資者而言相對具說服力，相信今次投資公

司的可能性較上一次大。

外電透露，百威亞太多達３７８億港元（約４８億美元）的香港ＩＰＯ已獲全額認購。而百

威亞太將引入新加坡主權基金ＧＩＣ為基石投資者，投資約１０億美元（約７８億港元），而五

大多頭投資者（Ｌｏｎｇ－ｏｎｌｙ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）亦表示有興趣認購該股。連同

ＧＩＣ，指示性買空需求在４０億美元以上。

百威亞太計劃全球發售１２﹒６２億股，其中５％在香港公開發售。每手１００股，入場費

約３０３０﹒２３港元，較７月時招股價入場費每手４７４７﹒３６港元大減逾３６％。不過，

以市盈率計算，本次定價為４７倍至５２倍之間，較上次定價的３８﹒５倍至４５倍為貴。

對於市盈率有所提高，宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒解釋，比較７月時，今次有

基石投資者，而且是全球最大基金管理公司之一的ＧＩＣ，估值上有一定的參考作用，而且可增

強市場信心。

百威亞太捲土重來，同業啤酒股上日大漲後今散水，華潤啤酒（００２９１）挫２﹒９％，

青島啤酒（００１６８）亦跌１﹒２％。



＊Ａ場兩連升，三千點久攻不下＊



美國減息為人行提供降息空間，但有市場分析人士指出，短期政策利率難以下調，因貨幣政

策基調依然保持穩健。滬綜指今早窄幅高開，盤中悶局下倒跌，惟尾盤突然發力衝三千關，惟最

終指數停留在２９９９﹒２８點，升０﹒４６％。深市表現較佳，深成指漲１﹒０１％。

人民銀行近三個月來首次重啟１４天期逆回購操作，今日進行１２００億元（人民幣．下同

）７天期、５００億元１４天期的逆回購，中標利率持平，分別為２﹒５５％和２﹒７％。明日

ＬＰＲ將進行第二次報價，有機構認為報價利率可能小幅下調。

人行在降準後終放水，但市場氣氛未見活躍，兩市成交４９１４億元，和上日（１８日）持

平。



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