《投資心得－潘鐵珊》內地與一帶一路國家擴大合作，中鐵最能受惠

《投資心得》中國中鐵（００３９０）主要從事重型基建建設、勘察設計與諮詢、零件製造

，以及其他包括房地產、礦產資源開發和綜合金融服務等。集團於今年的中期業績表現不俗，其

中營業收入錄得３６１８﹒９億元人民幣，跟去年同期比增１４﹒５％；而歸屬於集團股東的應

佔利潤則同比升１０﹒１％至１０５﹒１億元人民幣，表現甚為理想。



＊「一帶一路」國家合約增三成＊



投資項目增多，而且其基建項目毛利率較高，固然是支持業績的重要因素。跟著「一帶一路

」政策與沿線國家的貿易和投資合作正不斷擴大，取得了不俗的成效，其中包括中老鐵路、匈塞

鐵路、印尼雅萬高鐵等的建設。集團在今年上半年在「一帶一路」沿線國家新簽的對外承包工程

合同額高達６３６﹒４億美元，比去年同期增長３３﹒２％。

集團除主力的基礎設施建設業務外，亦有其他業務作輔助，其中包括礦產資源業務，其銅、

鈷、鉬保有儲量在國內同業處於領先，礦山自產銅及鉬的產能已為國內同業前列。至於金融業務

方面，信託業務的利潤貢獻在整體來說佔比較重，正向發展低風險業務轉型。透過實際多元化戰

略，能有效分散集團業務過於單一的風險，有效發揮其在基礎設施建設方面的優勢，有利集團的

長遠發展。



＊投資者可現價買入，上望６元＊



值得留意是，集團最近亦有海外工程中標。旗下的中鐵國際及中鐵十局組成的聯營公司中標

所羅門金嶺金礦項目的施工總承包工程，內容包括了露天剝采的一期工程，及深部開拓、道路橋

樑、碼頭水電等的二期工程，中標金額約８﹒２５億美元，雖佔２０１８年營業收入不到１％，

但此工程具標的意義，其經驗有助拓展更多海外工程，加強增長。可考慮於現價買入，上望

６元，跌穿４﹒８元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，

客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

