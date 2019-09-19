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19/09/2019 08:53

【駐京專電】國資委：競爭行業將加大退出力度

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國資委副主任翁杰明表示，要推動國有資
本向關係國家安全、國計民生、前瞻性戰略新興產業集中。除了這三大領域，一般性的競爭行業
要加大退出力度。涉及這方面的退出是當前的重要任務，要有序地退或者轉為一般性的財務投資

　　翁杰明表示，目前三分之二的中央企業引進了各類社會資本，半數以上國有資本集中在公眾
化的上市公司，混改成為了國企改革重要突破口。混改企業積極推進市場化選人用人、完善激勵
約束機制，提升發展質量和效益。２０１３年至２０１８年實施混改的央企子企業中，混改後實
現利潤增長的企業超過七成。
　　翁杰明介紹，重要領域混改試點正在穩步推進。１０家中央企業和１７１家省屬一級企業開
展了國有控股混合所有制企業員工持股試點。
　　更多靈活高效的市場化經營機制也正在加快建立。數據顯示，４５家中央企業控股的９１戶
上市公司實施了股權激勵，實施股權激勵一年以上的企業營業收入平均年均增長率達到
１６﹒７％。２４家中央企業所屬科技型子企業的１０４個激勵方案經集團公司審批後正在實施
，激勵對象人均收入增幅達到１４﹒９％。
　　１－８月，中央企業累計實現營業收入１９﹒４萬億元（人民幣．下同），同比增長
５﹒４％；累計實現淨利潤９４３１﹒９億元，同比增長６﹒９％；完成固定資產投資１﹒４萬
億元，同比增長９﹒８％。

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