【駐滬專電】上海推促外商投資２６條，支持外企依法上市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市政府昨日（１８日）發布《關於本

市進一步促進外商投資的若干意見》，提出支持外商投資企業依法依規在主板、科創板、中小企

業板上市，在新三板掛牌，以及發行公司債券等方式拓展融資渠道。

上海浦東新區張江平台經濟研究院院長陳煒表示，這意味著上海將吸引外商外企進入多層次

資本巿場，既為外商投資拓展融資渠道，也為股民提供更多優質的外資上市公司。其中，一些高

科技創業公司將非常受益，他們對資金需求大，可以通過境內上市獲得股權融資，同時更好地拓

展中國巿場。

在對外開放方面，《意見》提出，要推進上海自貿區及臨港新片區投資自由化便利化，進一

步在電信、保險、證券、科研和技術服務、教育、衛生等重點領域加大對外開放力度，放寬註冊

資本、投資方式等限制，打造全方位開放的前沿窗口。

《意見》又指，要放寬或取消金融機構外資股權比例等准入條件，爭取金融業開放措施項目

率先落地。深入推進外商投資股權投資企業試點。

為了進一步保護外商合法權益，《意見》稱，要依法保護外國投資者的投資、收益和其他合

法權益，外國投資者的出資、利潤、資本收益、資產處置所得、知識產權許可使用費、依法獲得

的補償或者賠償、清算所得等，可以依法以人民幣或者外匯自由匯入、匯出。

