【科創板】晶晨股份稱公司經營正常，考慮採取措施穩定股價

《經濟通通訊社１９日專訊》首批於科創板上市的晶晨股份（滬：６８８０９９）上市兩月

股價腰斬。據內媒引述公司證券事務部門表示，目前公司經營正常，各方面的業務開展比較順利

。針對二級市場目前股價的情況，後續公司可能會考慮採取措施來穩定股價。

晶晨股份上市首日（７月２２日）最高曾報１６６元（人民幣．下同），昨日（１８日）則

一度跌到最低的８２﹒２７元，僅用２９個交易日股價從高點腰斬，是迄今為止第一隻也是唯一

一隻腰斬的科創板股票。

該股今日反彈１﹒４４％，收報８４﹒８元。（ｗｌ）

