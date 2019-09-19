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19/09/2019 15:35

【科創板】晶晨股份稱公司經營正常，考慮採取措施穩定股價

　　《經濟通通訊社１９日專訊》首批於科創板上市的晶晨股份（滬：６８８０９９）上市兩月
股價腰斬。據內媒引述公司證券事務部門表示，目前公司經營正常，各方面的業務開展比較順利
。針對二級市場目前股價的情況，後續公司可能會考慮採取措施來穩定股價。
　　晶晨股份上市首日（７月２２日）最高曾報１６６元（人民幣．下同），昨日（１８日）則
一度跌到最低的８２﹒２７元，僅用２９個交易日股價從高點腰斬，是迄今為止第一隻也是唯一
一隻腰斬的科創板股票。
　　該股今日反彈１﹒４４％，收報８４﹒８元。（ｗｌ）

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