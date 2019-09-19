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即市新聞

19/09/2019 12:18

【ＦＯＣＵＳ】侵侵怒轟「沒遠見」，鮑叔「認低威」還擊

　　【ＦＯＣＵＳ】本港時間周四（１９日）凌晨，聯儲一如預期宣布減息（聯邦基金利率）２
５點子，惟逾半委員預期年內將不再減息（甚至加息），拖累道指一度急跌逾２００點。「識睇
要睇評論」，對市場而言，要了解聯儲四平八穩的政策聲明的弦外之音，就要聽聽鮑叔的記者會
發言。
　　儘管鮑叔有關「或需比想像更早地恢復擴表」的言論，似為市場燃點起「ＱＥ４﹒０」的希
望；惟值得一提的是，他多次提及「有些事情，我們真的無能為力」「長遠看，我們並不能真正
影響美國的增長率」等，都似還擊侵侵或投資者指望貨幣政策「點石成金」，只是一廂情願。

＊成員就未來減息路徑分歧擴大＊

　　聯儲今次下調聯邦基金目標利率區間２５點子至１﹒７５－２厘的決定，錄得自
２０１６年來最多的反對票（３票）；點陣圖並顯示，１７名成員就未來減息路徑分歧擴大，預
期今年內「再減一次╱利率不變╱加息」的人數為「７╱５╱５」；而預估中值顯示
２０２０年將不會減息，更令會議顯「鷹味」十足，美元及２年期美債收益率急升。
　　政策聲明續撐美國經濟持續擴張、勞動力市場強勁，有關居民支出的表述，更從７月的「似
現回升」轉為最新的「以強勁速度增長」；並將減息理由續歸於「全球形勢發展對經濟前景的影
響以及低迷的通脹壓力」，重申「將採取適當措施來維持經濟的擴張」。
　　此番不徐不疾的態度，再次引發要求大幅減息１厘的侵侵的怒轟－－沒膽量、沒常識、沒遠
見（Ｎｏ　ｇｕｔｓ，ｎｏ　ｓｅｎｓｅ，ｎｏ　ｖｉｓｉｏｎ），指鮑叔是個糟糕的溝通者。

＊「全能的央行」大勢已去？＊

　　不過，所謂「識睇要睇評論」，想了解聯儲幾無變動的政策聲明的弦外之音，鮑叔的記者會
發言實有亮點，其中刺激道指止跌回升的當屬這句：「我們當然有可能需要比想像中更早地
（ｓｏｏｎｅｒ　ｔｈａｎ　ｗｅ　ｔｈｏｕｇｈｔ）恢復資產負債表的自然增長」。有市場人
士就指，美國隔夜一般抵押品（ＧＣ）回購利率周初飆升至近１０％，已是流動性承壓的警示，
重啟ＱＥ所需的，僅是另一場雷曼危機或股市暴跌。
　　值得一提的是，鮑叔於記者會的多番意有所指，都似暗示無論減息、ＱＥ的效用都並非萬能
，還擊侵侵之餘，亦警示市場。
　　他在回應「會否將貿易不確定性納入貨幣政策考量」時指，貿易政策會影響經濟前景，但聯
儲對此無能為力，也沒有相關工具；而對於「有無考慮過貨幣政策的侷限性」，他表示，從長遠
看，聯儲不能真正影響美國的增長率；至於「是否擔心美債供應過剩」，他稱，華府支出或赤字
是財政部和國會的工作，如何融資都不真正需要美聯儲的建議。
　　鮑叔自認「低威」，與他上月出席Ｊａｃｋｓｏｎ央行年會時所指，聯儲制訂貨幣政策並無
近期的先例可循的說法一致。此是否預示「全能的央行」大勢已去？值得警惕和深思。

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