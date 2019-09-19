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即市新聞

19/09/2019 09:27

《法證攻防－黃集恩》大市窄幅上落，吼美團購２４９２９

　　《法證攻防》市場觀望美國聯儲局周四（１９日）凌晨２點公布議息結果，投資者入市態度
謹慎。人行未如預期下調ＭＬＦ利率，Ａ股高開後表現疲弱。港股周三（１８日）輕微高開，後
市在２６８００點水平附近窄幅上落，收市接近全日低位。恆指收報２６７５４﹒１２點，下跌
３６﹒１２點，成交量大減至不足６００億元。港股通資金連續三個交易日錄得淨流出，周二（
１７日）北水流出６﹒７５億元。
　　美團（０３６９０）上半年業績樂觀，截至今年６月３０日，總收入同比增長５０﹒６％，
毛利總額同比增長近１８０％。集團業務規模擴張，餐飲外賣毛利率改善，新業務虧損收窄，令
市場憧憬美團發展前景。八月尾公布業績後，股價一直在５０及１００天平均線上有支持。周三
逆市最高升４﹒６％，收盤報７５﹒４元，全日成交金額２３﹒７億元，僅次於騰訊建行。繼續
睇好的投資者不妨留意美團認購２４９２９，行使價８３﹒８元，２０２０年１月３日到期，實
際槓桿８﹒７倍，引伸波幅３６﹒１％。
　　李寧（０２３３１）本周連升兩日，跑贏大市，最多升近５﹒８％。中美貿易矛盾持續，內
地出台多項措施刺激內需。加上國務院表態要促進全民健身和體育消費，支持體育用品製造業創
新發展。體育用品板塊龍頭股李寧受惠，股價９月頭創新高後大漲小回。想部署反彈的投資者可
以選擇李寧認購２４３２７，行使價２８元，２０２０年３月３日到期，實際槓桿４﹒２倍，引
伸波幅５９﹒７％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　黃集恩》

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