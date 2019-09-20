《陸言堂－陳永陸》季結臨近港股缺乏方向，公路股高息可趁低吸納

《陸言堂》港股近兩日全無方向，市場覺得原因有幾個，當中包括美國會否通過《香港人權

與民主法案》、中美貿易問題是否可以在下月得到進一步的成果、人民銀行會否跟隨聯儲局減息

等，不過更多可能性是季結將近，不少投資者都不願在現水平調整投資策略，加上恆指由低位最

多反彈約２５００點，出現回吐，並在２６５００點附近整固及季結，亦屬正常。



事實上，聯儲局宣布減息後，並沒有為今年內會否再減息定下了明確的方向，因而令美股亦

未能受惠減息因素而上升，所以港股未有因此而大幅向上，亦屬正常，更何況香港銀行沒有即時

跟隨減息，同時最受惠的地產股，亦因為香港的土地及房屋政策可能出現改變，而令他們的估值

受到影響，因而無法受惠減息的憧憬，所以在地產股亦無力向上下，恆指未有因而大升，亦屬正

常。



至於市場另一個失望的地方，就是人民銀行好像沒有意圖跟隨美國減息，不過人行剛剛才作

出全面降準的行動，這其實已為市場帶來足夠的流動性，所以沒有跟隨美國減息，其實亦不用過

分解讀當中的原因。因為在降準後立即減息，反而會引來市場對中國經濟是否出現問題產生恐懼

，故此現時人行按兵不動亦是好事情，同時亦可以為人民幣的匯價帶來穩定的作用，畢竟人民幣

今年的跌幅已不少。



在１０﹒１黃金周將近下，市場開始尋找一些受惠股，當中內需是不少投資者的選擇，可是

對比而言，公路股風險其實更少，因為不單市盈率仍然偏低，股息率普遍達６％或以上，在全球

減息周期再度出現下，公路股的高息會帶來優勢，趁近日出現回吐，可考慮趁低吸納。

《獨立股評人 陳永陸》

