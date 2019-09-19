《缸邊嫺談－黃惠嫺》金風科技最壞時間已過，毛利率將由谷底回升

《缸邊嫺談》２０１９年上半年金風科技（０２２０８）的營業收入同比增長４３﹒２％至

１５７億元。上半年集團收入增長主要由於風電行業進入加快建設期，帶動集團風機銷售量增長

；得益於集團於風電服務市場的布局，實現風電服務收入較去年大幅增加；隨著集團正式進入運

營階段的風電場容量增加，２０１９年實現發電收入較去年同期增加；融資租賃業務收入較去年

同期有所增長；整體毛利同比下跌４﹒９％至３２﹒５８億元；毛利率較去年同期的３１﹒２％

下跌了１０﹒５個百分點至２０﹒７％。毛利下跌主要由於風機製造業務的毛利下跌所致。



＊毛利率將由谷底回升，價格較高的訂單充足＊



上半年集團的毛利率下跌原因，主要由於佔整體收入超過７０％的風力發電機銷售價格下跌

所影響，而今年上半年集團所交付的訂單是去年訂下的毛利較低的風力發電機產品，集團管理層

表示，２０１９年下半年仍需要處理部分毛利較低的產品，但在部分低價訂單已消化之下，相信

集團風力發電機的毛利率最壞情況已過，預計毛利率會在下半年由谷底中回升。

而集團的在手訂單量穩步增長。截至２０１９年６月３０日，集團外部待執行訂單總量為

１４７９２﹒９２ＭＷ；外部中標未簽訂單６４０４﹒２５ＭＷ；在手外部訂單共計

２１１９７﹒１７ＭＷ。此外，集團另有內部訂單為７１２﹒６ＭＷ。



＊行業環境及政策扶持＊



「十三五規劃」當中已提出非石化能源消費比重提高到１５％以上。２０１９年上半年國家

已出台多個相關再生能源政策。當中包括：《關於積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關

工作的通知》、《關於推進風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設的工作方案》（徵求意見稿

）、《關於建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》、《關於公布２０１９年第一批風電

、光伏發電平價上網項目的通知》、《關於完善風電上網電價政策的通知》及《關於２０１９年

風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》。



因電價退坡機制明朗化，以及平價上網時間表確定帶來風電行業裝機速度加快，今年上半年

，國內風電設備行業公開招標量已達到３２﹒３ＧＷ，同比增長９３﹒４％，創半年度招標量新

高。現時風電行業在國家政策的扶持已進入增長加快的時期。今年上半年風電行業情況，全國風

力發電市場穩步增長，風電行業進入快速建設期；風電設備公開招標量創歷史紀錄，月度投標均

價企穩回升；全國棄風率和棄風量實現「雙降」，風電消納穩步向好；加快建設陸上平價風電項

目和風電大基地項目；海上及分散式風電規模不斷擴大。今年上半年國內的裝機量已加快，集團

在手訂單量穩步增長，而明年訂單毛利率會較今年高，未來集團會積極部署平價專案的機遇，並

會積極打造智慧風電場運營管理平台（ＳＯＡＭ），以及會在風電場整體解決方案和風電維服務

投入更多的資源，這將有助帶動集團未來的利潤將會從谷底中回升。投資者可考慮於９﹒５元附

近的位置增持或吸納，中長線的目標價為１２﹒０５元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

