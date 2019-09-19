《日入而息》港息未跟減，政府料第三季經濟負增長，啟德地明截標

《今天重點》﹡金管局陳德霖指美國減息未必對港息有直接影響；陳德霖料本港第三季經濟

下行壓力不少；渣打指香港需消除現時不穩定因素才有機會跟隨美減息

﹡匯豐維持最優惠利率不變，美元儲蓄存款利率降至０﹒１％；渣打維持最優

惠利率於５﹒３７５厘不變；中銀香港維持最優惠利率於５﹒１２５厘不變

；恆生維持最優惠利率於５﹒１２５厘不變

﹡陳茂波料第三季經濟或現負增長，必要時再推紓困措施

﹡啟德商業地明截標市場看淡降估值，估值最高逾８６億

﹡消息指百威亞太（０１８７６）ＩＰＯ已獲全額認購

﹡畢馬威料香港首三季集資額１２４３億，排名有望升至全球第三位



《即日市況》﹡港股高開低收，報２６４６８點跌２８５點，廿天線失而復得



《深滬股市》﹡滬指尾盤發力，全日升０﹒４６％惜未收復三千關



《美元匯價》﹡歐元最新報１﹒１０６４╱６５，日圓最新報１０７﹒９３╱９６



《公司業績》﹡海藍控股（０２２７８）去年少賺近兩成九至１﹒７９億元人民幣



《公司資訊》﹡ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）擬與中國白酒公司合作或涉收購

﹡大新銀行（０２３５６）推出全港首個免文件免現身虛擬貸款服務

﹡中國香精香料（０３３１８）購吉瑞後達利潤保證，將支付代價餘款近

５０００萬元人民幣

﹡冠軍科技（０００９２）停止認購即時通訊平台等業務

﹡英裘（０１４６８）控股股東陳家榮全部持股轉讓予胞弟

﹡眾誠能源（０２３３７）收購石油業務公司，代價為６﹒５億元

﹡羚邦（０２２３０）有信心可平衡經濟下行對業務影響，暫無既定派息政策

﹡普華和順（０１３５８）出售生物製藥業務，涉資逾１億美元

﹡愛康醫療（０１７８９）股東據報以每股７﹒７８元配售２５００萬股

﹡瑞風新能源（００５２７）３９２﹒５萬美元售內地石材業合營權益

﹡遠東發展（０００３５）斥逾８億夥ＡＭＴＤ組合營，收購新加坡酒店及物

業項目

﹡麗新（００４８８）不會減價推盤，最快２０２２年才有新項目推出

﹡大新（０２３５６）本港利息環境仍然穩定，冀今年私人貸款持平

﹡太古可口可樂與八達通合作，給予消費者每個膠樽０﹒２元回收費

﹡金利通（０８２５６）大數據業務步入收成期，聯交所除牌決定不公

﹡正榮地產（０６１５８）附屬獲批發行不逾３１億元人民幣境內公司債券

﹡中國能源建設（０３９９６）旗下公司就新疆項目成立項目公司



《國企紅籌》﹡中國聯通（００７６２）８月４Ｇ用戶淨增５０６﹒２萬戶

﹡中遠海運港口（０１１９９）１１﹒８億售三個港口資產

﹡洛陽鉬業（０３９９３）３２﹒７億元人民幣競得仲鎢酸銨產品

﹡平安科技回應裁員表示人員調整幅度並沒有２０％

﹡深圳控股（００６０４）附屬發行資產支持票據，註冊金額１９億元人民幣



《神州民企》﹡特步（０１３６８）首度登陸倫敦時裝周，展出與英國荷蘭屋聯名跑步系列

產品

﹡報道指騰訊向內地教育初創企業ＶＩＰＫｉｄ投資１﹒５億美元

﹡北控清潔能源（０１２５０）兩附屬融資租賃發電設備涉６﹒５億元人民幣

﹡三寶科技（０１７０８）購機電裝備產銷商５２％股權，涉２８７４萬

﹡珠江鋼管（０１９３８）控股股東確認４９６０萬股普通股抵押完全解除



《中國要聞》﹡中電信採購４０００萬部終端明確ＳＡ是５Ｇ組網戰略

﹡華映科技表示母企中華映管在台灣資不抵債申請破產

﹡土地市場熱度降溫，蘇州出現今年首次住宅地流拍

﹡中央及地方政策齊發，嚴防資金違規流入房地產

﹡中糧酒業原副總經理因違規違紀被免職

﹡習近平談黃河生態保護發展：堅持生態優先綠色發展

﹡中信信託獲批增加註冊資本近１３億元人民幣

﹡中鹽集團啟動混改，擬引資逾３０億元人民幣

﹡人行重啟１４天逆回購利率持平，今淨投放１７００億

﹡晶晨股份稱公司經營正常，考慮採取措施穩定股價

﹡財政部副部長預計今年減稅降費規模將超２萬億元人民幣

﹡外媒指國際網絡安全組織暫停華為會員資格

﹡華為攜手產業夥伴發布《鯤鵬計算產業發展白皮書》；華為律師周四將出庭

向美國禁令發起挑戰

﹡歐亞聯盟對中國製不銹鋼無縫管徵１５﹒５％反傾銷稅

﹡３６０回應總部搬遷：註冊地變更為天津，辦公仍在京

﹡中證監表示８月底基金業協會已備案私募基金近８萬隻

﹡易會滿調研山西：繼續支持山西優質公司上市等工作

﹡東航大興機場航班從購票到登機可全程人臉識別

﹡陳吉寧稱北京預計全年減稅降費近１８００億元；北京輸出到天津、河北的

技術合同達７８０億

﹡銀保監就現場檢查辦法徵意見，嚴格規範檢查立項程序

﹡上海市委會議要求加大力度、加快速度推進舊區改造

﹡上海國資委表示要基本實現市場競爭力企業整體上市

﹡上海國資國企分類布局調整為市場競爭類等新三類

﹡湖北赴上海招商，３０家企業擬投資近１００億元人民幣

﹡鉑慧表示支付寶繼續成為最受國人歡迎的品牌

﹡外媒表示阿里和騰訊拒絕將貸款數據交給人行牽頭成立的百行徵信

﹡商務部表示向市場投放１萬噸中央儲備豬肉

﹡中國太平保險集團攜手華為成立聯合創新中心

﹡８月外匯佔款減少８３﹒７億人幣，連續第１３個月降

﹡外匯局表示８月銀行結售匯逆差５４億美元



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１０８９４﹒７點



《其他消息》﹡邱騰華訪美：香港根基不會因近日衝擊事件而改變

﹡陳茂波料第三季經濟或現負增長，必要時再推紓困措施

﹡陳德霖料本港第三季經濟下行壓力不少

﹡房委會通過向轄下零售及工廈租戶寬減租金，料少收約３﹒３億元

﹡證監會取得針對蓮和醫療前執董郭彩霞的取消資格令

﹡金管局表示綜合利率８月底升至０﹒９７厘

﹡本港第二季貿易、批發及零售業淨產值按年跌３﹒５％

﹡香港導演杜琪峰辭任金馬評審主席，稱受新片合約限制

﹡深股通額度全日用２６﹒３億元；滬股通額度全日用７﹒９億元，陸股通淨

流入近２７億

﹡中原表示匯璽ＩＩＩ開售３５２伙料沽清，減息利好氣氛；中原按揭表示本

港未有跟隨減息需要，料按息仍處低水平

﹡渣打表示香港需消除現時不穩定因素才有機會跟隨美減息；渣打維持最優惠

利率於５﹒３７５厘不變

﹡匯豐維持最優惠利率不變，美元存款利率降至０﹒１％

﹡中銀香港維持最優惠利率於５﹒１２５厘不變

﹡畢馬威料香港首三季集資額１２４３億，排名有望升至全球第三位

﹡外交部駐港公署表示反對佩洛西聯港獨分子干預中國內政；外交部批佩洛西

接觸港獨分子，促美方停止為港獨站台

﹡市民申披露令，高院表示港鐵正審前須保存８３１片段

﹡特首林鄭下周四舉行首場社區對話，今日起接受報名

﹡何君堯表示在當前動亂平息前其愛駒「天祿」暫停參賽

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