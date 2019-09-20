《窩輪匯智－劉嘉輝》亂世藏金，黃金ＥＴＦ窩輪有何特性？

《窩輪匯智》正所謂「亂世藏金，盛世藏玉」，正當恆指準備再次將今年以來的升幅全數交

出之際，金價及一眾貴金屬今年以來大幅跑贏環球主要股市，在商品市場表現亦不俗。

市場分析認為，環球各國債息及利率向下，加上地緣政治風險增加，避險情緒支持金價表現

，加上中美貿易戰的不明朗因素遲遲未解決，進一步加速金價升勢。

那麼，投資者欲想參與黃金市場的機遇，又有甚麼方法？

最直接的方法，當然是買入實金，例如金幣及金條，不過由於是實物關係，最大的問題是保

安及儲存。由於每次買賣都要實物交收，更要考慮物流運送等問題。

若想將買賣簡單化，有投資者就會以黃金ＥＴＦ（交易所買賣基金）作部署。這些ＥＴＦ如

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）、價值黃金ＥＴＦ（０３０８１），是一種上市的衍生產品，

背後有實金所支持，投資者買入ＥＴＦ，該ＥＴＦ就會複製金價的表現，不過當中有管理費用及

追蹤誤差，因應發行商及產品設計有所不同。

部分追求槓桿的投資者，會以保證金黃金，即我們俗稱的「孖展」作部署。「孖展」是透過

保證金運作的期貨衍生品，其槓桿效應會令潛在利潤及虧損放大，賺蝕都有機會比投資金額多，

一旦看錯市而保證金不足時，便要補「孖展」，因此損失並不設下限。

想減少被追收孖展的風險，又有沒有「計」？

其實要有槓桿效應，又想為潛在損失封底，市場還有一個選擇，就是黃金ＥＴＦ窩輪。就以

市場上一些較新上市的ＳＰＤＲ金ＥＴＦ認購證為例，行使價於１１４８元即約３％貼價證，明

年７月到期，實際槓桿有約５倍。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應

收款項。

