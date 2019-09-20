《投資觀點－施宏毅》反向ＥＴＦ簡單對沖工具，克服市場短期調整

《投資觀點》在股票市場上，投資者多數會買入並持有股票，在升市的情況中獲得資產增值

的機會。然而，在跌市中，投資者一般只能拋售股票或者繼續持有，守株待兔等待大市回升。今

集會跟大家分享簡單策略，如何在波幅市鎖定利潤甚至獲利，取回主動權。

在香港市場最簡單的就是利用反向ＥＴＦ，操作沽空動作。原因是操作簡單而不涉及槓桿，

只要在股票戶口中買入追蹤恆生指數的反向ＥＴＦ（０７３００），便能造淡。

若然讀者不明白「７３００」的運作，這裏過一個簡單例子，若然我們看號恆生指數，我們

可以買入盈富基金（０２８００），當盈富基金走勢表現良好，甚至乎有一定的獲利程度，投資

者一般的操作便是沽出盈富基金止賺獲利，但是這個操作便會失去了中長線繼續持有獲利的機會

，這個時候若然看短線回調，可以用「７３００」，進行對沖。當大市回落，雖然盈富基金獲利

減少，但另一方面，「７３００」便會得到利潤。這樣便是我們在波動市中如何鎖定利潤的簡單

方法之一。

反向ＥＴＦ可追蹤的資產不單止在恆生指數，大大小小的資產仍有發行這類產品：如指數：

例子有追蹤標普５００指數的ＳＨ、追蹤恆生指數的「７３００」，追蹤商品如黃金的

ＳＰＤＲ、石油的ＳＬＶ等。

在實行這些對沖策略時，投資者需要注意一些盲點。

第一，要清楚知道自己的組合跟反向ＥＴＦ的相關性是否一致。要知道很多時候投資者未不

單止會買入盈富基金，還有其他個別個股。若然相關係數不高，便不能有效對沖風險。例如，組

合持有大量公用股，但是買入追蹤不同行業的反向ＥＴＦ，在升市時反向ＥＴＦ錄得虧損，而一

眾公用股便有機會繼續持平，不能達致對沖效果。以上盈富基金和「７３００」的勵志，其相關

係數接近１，就是說當盈富基金上升１％的時候，「７３００」會下跌接近１％，便可以做到全

面對沖。因此，投資者需要了解自身持倉組合的相關係數，在選擇適合的反向ＥＴＦ。

第二，反向ＥＴＦ遇上波幅市況，容易錄得累計虧損，不宜長線持有。因為它的回報單日計

算，舉例子說，若然第１和第２個交易日下跌了分別２０％及１５％，反向ＥＴＦ錄得了

（１﹒２＊１﹒１５－１）３８％的獲利。到了第三天價格上升了３０％。同一時間，反向

ＥＴＦ便下跌了３０％至９６﹒６元，錄得了虧損。長期的股票市場而言，價格一般以波幅市運

行，因此不宜長線持有反向ＥＴＦ。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

