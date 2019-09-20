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即市新聞

20/09/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》藍籌股就派發中期股息「除淨」接近尾聲，銀河娛樂　　　　
（０００２７）派特別息４６仙，以及華潤置地（０１１０９）中期息１４﹒４仙，分別在下周
二（２４日）及下周三（２５日）除淨；而匯豐控股（００００５）將於１０月２日召開董事會
，審議第三次中期息，將於１０月１０日除淨。
　　紅籌股方面，招商局港口（００１４４）、光大控股（００１６５）及北京控股
（００３９２）均於下周一（２３日）就中期派息除淨，股息分別是２２仙、２５仙及４０仙。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標準資源（０００９１）　五股送一份　　　２３╱９　　２５╱９－３０╱９　　１７╱１０
　　　　　　　　　　　　認股證
上實控股（００３６３）　每股獲派一股　　２３╱９　　２５╱９－２６╱９　　　　－
　　　　　　　　　　　　上實城開（００５６３）　　
農林低碳（０１０６９）　四十合一　　　　２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
富譽控股（０８２６９）　四合一　　　　　９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
兆邦基　（０１６６０）　一拆五　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
虎都　　（０２３９９）　一拆四　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀河娛樂　　　　（０００２７）　　特別股息４６仙　　　　　　　　　　　　　２４╱９　
華潤置地　　　　（０１１０９）　　中期息人民幣１２﹒９分或１４﹒４港仙　　２５╱９　
滙豐控股　　　　（００００５）　　擬派第三次中期息，股息待定　　　　　　１０╱１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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