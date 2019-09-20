《專家之言－麥嘉嘉》物管股增長潛力高，可趁調整收集行業龍頭

《專家之言》中國８月份經濟表現遜預期，國家統計局公布８月份工業增速按年增長

４﹒４％，低於預期增５﹒２％，較７月回落０﹒４個百分點，創２００２年２月來新低。另外

，８月社會消費品零售總額按年增長７﹒５％，較７月回落０﹒１個百分點，低於預期增

７﹒９％。



＊外圍不穩定因素增多，中國經濟下行壓力加大＊



今年首８月，全國固定資產投資按年增長５﹒５％，略低於預期的５﹒６％，較首７月回落

０﹒２個百分點。作為拉動經濟「三頭馬車」的投資、消費、工業增速均遜預期。國家統計局指

，當前國際環境不穩定因素明顯增多，國內經濟結構性矛盾依然突出，經濟下行壓力加大，下階

段要繼續穩中求進工作總基調，加大逆週期調節力度，促進形成強大國內市場，確保經濟持續健

康發展。



＊中央持續提振國內消費，內需股成資金避難所＊



事實上，國內持續推出支持內需政策。國務院早前發布《關於加快發展流通促進商業消費的

意見》，提出２０條提振消費信心措施，主要包括推動傳統企業創新、升級和轉型；拓展出口產

品內銷管道；允許綜合保稅區內加工製造企業承接該區以外的境內企業定單；加強促進消費，例

如逐步放寬或取消汽車限購措施、支持夜間商業和假日消費市場發展；降低企業營運成本；又印

發《體育強國建設綱要》，提出進一步促進體育健身和體育消費的措施。內需股受外圍因素影響

比較少，當經濟下行時，中央更會促消費擴大內需，以提振經濟，內需股前景相對穩定，防守性

較高，成為資金避難所。



＊居民置業需求日益增加，物管股可作內需首選＊



另外，中國居民人均可支配收入上升有助拉動內需。２０１９年上半年，全國居民人均可支

配收入１５２９４元，比上年同期名義增長８﹒８％。其中，城鎮居民人均可支配收入

２１３４２元，增長８﹒０％；農村居民人均可支配收入７７７８元，增長８﹒９％。上半年，

全國居民人均可支配收入中位數１３２８１元，增長９﹒０％。上半年人均居住消費支出

２３８９元，增長１０﹒８％，佔人均消費支出的比重為２３﹒１％。內地居民收入及生活水準

不斷提升，住屋是剛性需求，亦即價格的變動對需求的影響不大，而內需概念股中，物業管理股

則可受惠內地居民對置業需求的增加。



＊行業集中度持續上升，未來盈利增長可達三成＊



物管股輕資產及週期影響較低的特色，增長潛力高且防禦力強。在本港上市的物管股，大部

分都是由內房分拆出來，以支持旗下物管企業持續發展。部份內房開發商包括潤地

（０１１０９）、世房（００８１３）、富力（０２７７７）先後亦表示有計劃分拆物管業務上

市。物管股的增長除了來自母公司的銷售外，併購及增值服務亦成為其主要增長動力來源。內地

前１００大房企上半年累計權益銷售規模近３﹒９萬億元人民幣，同比僅微增４％，但由於物管

行業集中度持續上升，預期物管股未來２至３年的盈利增長料平均可達３０％，行業平均市盈率

約２３倍，估值合理，投資者可趁調整收集行業龍頭。《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》

