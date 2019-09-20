【嚟緊炒Ｄ乜】大家樂近期股價跌幅過大，２１元水平４厘息趁低吸

《嚟緊炒Ｄ乜》中美貿易戰影響全球經濟活動，快餐股傳統上在經濟不景時具有防守作用，

畢竟市民為了節省時間仍然不得不出外快速用膳。大家樂（００３４１）憑藉出色的業績，在今

年６月開始股價跑贏大市。礙於香港頻頻發生示威抗議活動，市民平日和假日出外的意欲大減，

近日星展銀行調低了大家樂的投資評級，股價本周開始表現失色。其實，大家樂增長前景在乎於

其粵港澳大灣區的發展，目前有關發展正按計劃進行，可望抵銷香港業務所受到的不利影響，具

有趁低吸納價值。



＊盈利前景還看大灣區業務發展＊



大家樂截至２０１９年３月底的年度業績出色，勝過大快活（０００５２）和翠華控股

（０１３１４）等同類股份同期純利下跌。大家樂年度收入增長０﹒８％至約８５億元，股東應

佔溢利則上升２８﹒９％至約６億元。

大家樂的主要收入來源為香港速食餐飲及機構飲食業務，該業務年度收入倒退０﹒６％，佔

總收入的比重由７４﹒８％下跌至７３﹒８％。中國內地業務為該公司的第二大業務，收入增長

７％，佔總收入的比重由１２﹒８％上升至１３﹒６％。香港休閒餐飲業務收入增長２﹒７％，

佔總收入的比重為１０﹒７％，表現持平。香港速食餐飲及機構飲食業務在年度內增設１６間新

分店，主要為機構飲食的營運單位，但未能帶動收入上升。相反，中國內地業務同樣增設１６間

新分店卻帶動收入上升，香港休閒餐飲業務增設３間分店，收入也同步增長。



＊全年度毛利率上升１個百分點＊



大家樂受惠於原材料和包裝成本的收入佔比從２８﹒５％下降至２７﹒５％，而且人力開支

控制得宜。年度毛利率從１２﹒４％上升１個百分點至１３﹒４％。毛利率改善、減值虧損減少

以及有效稅率降低，推動該公司的純利升幅遠勝收入升幅。

從大家樂的業績可見，其能否保持較高速度的增長，取決於中國大陸的業務發展。該公司的

香港分類業績增長１１﹒７％，主要由於毛利率提高。速食餐飲及機構飲食業務內的大家樂快餐

和一粥麵於年度內的同店銷售均增長持平。休閒餐飲業務應該錄得較佳的同店銷售增長，而上海

姥姥和米線陣等中餐品牌正逐漸為市民所熟悉。該公司的中國內地業務的同店銷售增長只有２％

，但網絡擴充帶動業績增長１９﹒１％。



＊大陸業務發展步伐勝過大快活＊



大家樂在２０１９至２０２０年度將會繼續以擴充網絡的方式帶動收入和盈利增長。大家樂

快餐計劃在年底前在香港開設７間新店。中國內地業務則計劃在２０１９至２０２０年度增設

２０間新店，主力發展大灣區市場，尤其是廣州和深圳兩個城市的業務。該公司在７月初與內地

八間地產公司簽署合作協議，加快內地開店計劃，並期望在未來五年，廣深地區門店數目可以增

長一倍。

從大家樂業務動態看來，短期內表現會略勝同業大快活一籌。大家樂的多品牌策略目前較大

快活成功，中國大陸業務發展較快，而大快活尚未在香港成功建立大快活以外的品牌，中國大陸

業務的發展步伐較慢，收入和盈利表現均取決於香港快餐業務，而香港快餐業務正受制於香港目

前不穩的市況。



＊股價自７月底高位回落１５％＊



香港政府將於１１月初公布第三季食肆收益及購貨額臨時統計數字，屆時大家樂和大快活等

飲食類股份所受到的市況不穩的影響將會明朗。大家樂近期股價現已創出１個月的新低，表現大

幅跑輸大市，並且較７月底的全年最高位２６﹒２５元下跌了超過１５％，跌幅似乎過大。大家

樂股價在接近２５０天平均價２０元的水平應該有強大支持，投資者不妨開始分段趁低吸納，例

如在股息率升至４％時的２１元水平吸納。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列大家樂（００３４１）近年主要業績數據：



數據 ２０１９年度 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 ８４﹒９４億 ８４﹒２７億 ７８﹒９５億 ７５﹒６８億

（＋０﹒８％） （＋６﹒７％） （＋４﹒３％） （＋２﹒９％）



毛利 １１﹒３７億 １０﹒４２億 １０﹒５７億 １０﹒４４億

（＋９﹒１％） （－１﹒４％） （＋１﹒２％） （＋２﹒１％）



盈利 ５﹒９０億 ４﹒５８億 ５﹒０４億 ５﹒１８億

（＋２８﹒９％） （－９﹒１％） （－２﹒７％） （－１１﹒７％）



股息 ８４仙 １１６仙 ８１仙 １１６仙

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註：年結日為３月３１日



表列大家樂（００３４１）及部分本地同業股價表現：



股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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大家樂 （００３４１） ＋１９﹒５ －３﹒１ －１０﹒０

大快活 （０００５２） －１０﹒８ －１３﹒０ －０﹒４

味千中國（００５３８） ＋１７﹒２ －２４﹒４ ＋０﹒３

稻香控股（００５７３） ＋８﹒８ －８﹒１ ＋２﹒３

翠華控股（０１３１４） －２９﹒２ －２１﹒５ ＋３﹒０

富臨集團（０１４４３） －３７﹒４ －３１﹒９ －２２﹒５

譽宴集團（０１４８３） ＋１﹒１ －１﹒０ ＋８﹒０

敘福樓 （０１９７８） ＋４７﹒９ ＋５﹒０ ＋５﹒０

太興集團（０６８１１） －２７﹒３＃ －２０﹒１ ＋３０﹒５

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股指

恆生指數 ＋２﹒３ －７﹒４ ＋２﹒７

國企指數 ＋２﹒４ －４﹒７ ＋２﹒８

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註：資料截至９月２０日下午３時１５分

＃今年６月１３日掛牌，以上市價３元作比較

