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即市新聞

20/09/2019 09:21

港股窄幅高開６３點，報２６５３２點，國指升２３點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國官員將於下周參觀美國農場，市場估計或加大購買美國農
產品，投資者對貿易戰持觀望態度。亞洲股市今早普遍高開高走，日經升８４點，首爾指數漲
２點，港股今早窄幅高開６３點，其中申洲國際（０２３１３）控股股東折讓近６％出售股份套
現逾３２億元，消息拖累股價低開近５％；部分消費有追捧，恆安國際（０１０４４）及蒙牛
（０２３１９）高開近２％，而舜宇（０２３８２）則創逾一年高位。
　　恆生指數開報２６５３２點，升６３點或升０﹒２４％，主板成交４６﹒５１億元。國企指
數報１０４０９點，升２３點或升０﹒２３％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５％，報６０元；港交所（００３８８）跌
０﹒０９％，報２３０元；騰訊控股（００７００）升０﹒７１％，報３４０﹒８元；中移動
（００９４１）無升跌，報６４﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒０７％，報７６﹒４５
元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆安國際（０１０４４）　　５２﹒９５元　　　升１﹒８３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒３０元　　　升１﹒６８％
　　長實集團（０１１１３）　　５５﹒６０元　　　升１﹒５５％
　　港鐵公司（０００６６）　　４６﹒４５元　　　升１﹒４２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４７﹒６５元　　　升１﹒３８％
　
　　申洲國際（０２３１３）　１０３﹒００元　　　跌４﹒８１％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒４６元　　　跌０﹒９５％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒１２元　　　跌０﹒７４％
　　中銀香港（０２３８８）　　２６﹒８５元　　　跌０﹒３７％
　　領展　　（００８２３）　　８７﹒７０元　　　跌０﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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