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即市新聞

20/09/2019 17:10

《盤後部署》港股短期料續觀望，廿天線有支持，二萬七關成阻力位

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，消息指中國官員將會前往美國農
場，被解讀為可能再開啟農產品買賣，消息令亞洲股市普遍造好，唯港股窄幅上落，今早高開
６３點後輕微擴張，隨後倒跌３４點，並於２６４００點關口窄幅上落。個股方面，申洲國際
（０２３１３）大股東出售股份套現逾３２億元，消息拖累股價急挫近４％；而華為新款手機
Ｍａｔｅ　３０面世，手機設備股造好，舜宇（０２３８２）曾急漲４﹒９％，惟收市倒跌
０﹒４２％。最終恆生指數報２６４３５點，跌３３點或跌０﹒１３％，主板成交９４３﹒８４
億元升３３﹒７３％。國企指數報１０３７５點，跌９點。
　　內地Ａ股造好，上證綜合指數報３００６點，升７點；深證成分指數收９８８１點，升
２９點或升０﹒２９％。兩市合共成交５４６９﹒２１億元人民幣。
　
＊儲局連續四日進行回購操作，息口政策令人迷茫＊

　　美國融資市場壓力上升，其中紐約聯署昨日（１９日）表示，將在今日進行７５０億美元的
隔夜回購操作，這是聯儲局連續第四天回購，為十年來首次出現。有分析指出，美聯儲需要投放
的資金至少需要是現在的兩倍，預計年底前對資金的需求以及國債的供應將會增加，相信準備金
水平會進一步下降。市場預料，美國將採取更多措施來減輕隔夜利率壓力，其中一步是設立「常
設回購便利」（ＳＲＦ），即允許銀行間交換國債儲備來紓緩資金壓力。
　　另一方面，美國公布議息之後，有部分行內人士認為，美國目前仍未完全走入減息周期，而
以目前聯儲局主席鮑威爾「觀望」的口吻，令投資者不敢靠站。原則上，減息通常有利股市，美
匯及黃金下挫，但目前股、匯兩市未有太大波幅，反映投資者仍持觀望態度。

＊宜留意中方貿易代表赴美成果，持貨者暫先收割＊

　　港股本周失守二萬七關後，都是以窄幅上落為主，投資者留意中方代表前往訪美之後，會否
對貿易戰進一步緩和跡象。惟據外地傳媒報道引述美國總統特朗普的工作團隊人員表示，特朗普
有意對華加大徵稅至１００％，雖然都只是傳聞，投資者不應掉以輕心。預料港股短期內將繼續
窄幅上落，在十一黃金周前幾日的波幅進一步收窄，投資者目前持貨的話可考慮先收割，相信
２０天線（２６３９０點）仍有一定支持，暫二萬七見阻力。另外，投資者可多留意大行對濠賭
股的酒店訂房率報告，濠賭或有少許升幅。（ｕｌ）

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