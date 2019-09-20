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即市新聞

20/09/2019 08:03

【貿易開戰】經合組織削全球經濟增長預測至２﹒９％，創十年新低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》經合組織（ＯＥＣＤ）將今年全球經濟增長預測由３﹒２％降
至２﹒９％，明年增長預測由３﹒４％降至３％，因中美貿易戰已經拖累增長降至１０年來新低

　　ＯＥＣＤ批評，如果各國政府繼續就如何應對經濟放緩猶豫不決，全球經濟有進入一個新的
持續低增長階段的風險。

＊美國及中國今年增長預測降至２﹒４％及６﹒１％＊

　　ＯＥＣＤ首席經濟學家Ｌａｕｒｅｎｃｅ　Ｂｏｏｎｅ表示，曾是金融危機後全球復甦動力
的貿易增長，現在已從２０１７年的５％降至負值，原本看似是暫時性的貿易緊張局勢，正轉變
為一種持久的新型貿易關係狀態。同時，貿易緊張對企業帶來的信心壓力，亦令投資增速從兩年
前的４％降至僅１％。
　　ＯＥＣＤ預計，美國經濟今明兩年將分別增長２﹒４％及２％，而不是５月預測的２﹒８％
及２﹒３％。中國今明兩年增長亦分別降至６﹒１％及５﹒７％，如果中國內需每年持續下降約
２個百分點，可能對全球經濟產生重大連鎖反應。

＊歐洲今年增長料僅為１％，德國或陷技術性衰退＊

　　至於英國方面，ＯＥＣＤ預測英國經濟將在今明兩年增長１％及０﹒９％，但前提是英國在
有過渡期的情況下平穩脫歐。ＯＥＣＤ下調對歐元區的預測，主要是因為區內最大經濟體德國的
經濟放緩，相信德國經濟正處於技術性衰退當中，目前預計歐元區今年經濟增長為１％，低於之
前預測的１﹒２％。（ｍｎ）

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