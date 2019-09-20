【日韓相爭】日本同意與南韓在世貿糾紛解決機制下舉行雙邊磋商

《經濟通通訊社２０日專訊》日本經濟產業大臣菅原一秀表示，日本同意韓國的磋商要求，

將就日本加強對韓出口管制舉行會談。

今次磋商是通過世貿組織（ＷＴＯ）解決糾紛的一個程序，菅原一秀稱將通過外交渠道作出

安排。

另外，日本外務大臣茂木敏充指，目前沒有與南韓外交部長會晤的計劃。

自從南韓最高法院去年裁定日本企業賠償二戰期間強徵南韓勞工後，日韓兩國關係惡化。日

本８月底將南韓移出貿易白名單，同時就三種半導體高科技原材料對南韓實施出口管制。（ｍｎ

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