《經濟通通訊社２０日專訊》日本經濟產業大臣菅原一秀表示，日本同意韓國的磋商要求，
將就日本加強對韓出口管制舉行會談。
今次磋商是通過世貿組織（ＷＴＯ）解決糾紛的一個程序，菅原一秀稱將通過外交渠道作出
安排。
另外，日本外務大臣茂木敏充指，目前沒有與南韓外交部長會晤的計劃。
自從南韓最高法院去年裁定日本企業賠償二戰期間強徵南韓勞工後，日韓兩國關係惡化。日
本８月底將南韓移出貿易白名單，同時就三種半導體高科技原材料對南韓實施出口管制。（ｍｎ
）
20/09/2019 13:23
【日韓相爭】日本同意與南韓在世貿糾紛解決機制下舉行雙邊磋商
《經濟通通訊社２０日專訊》日本經濟產業大臣菅原一秀表示，日本同意韓國的磋商要求，
將就日本加強對韓出口管制舉行會談。
今次磋商是通過世貿組織（ＷＴＯ）解決糾紛的一個程序，菅原一秀稱將通過外交渠道作出
安排。
另外，日本外務大臣茂木敏充指，目前沒有與南韓外交部長會晤的計劃。
自從南韓最高法院去年裁定日本企業賠償二戰期間強徵南韓勞工後，日韓兩國關係惡化。日
本８月底將南韓移出貿易白名單，同時就三種半導體高科技原材料對南韓實施出口管制。（ｍｎ
）
|生財有道20/09/2019
啟德商業地重推收5標書 估值最高逾86億
|FOCUS20/09/2019
【FOCUS】「採購牌」效果難料 減息難北京「換藥」
|生財有道20/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中銀香港可繼續持有
|樓市「胡」言20/09/2019
《收回土地條例》先反對後贊成 敏感時刻能做嗎？
|國際動態20/09/2019
福島核災 東電3前高層判無罪
|生財有道19/09/2019
「移民美國先修課」東西岸生活大不同
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰