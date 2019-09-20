【華為風波】美國國防部長警告北約依賴中國５Ｇ設備會造成風險

《經濟通通訊社２０日專訊》美國國防部長埃斯珀（Ｍａｒｋ Ｅｓｐｅｒ）警告，北約盟

友如果採用中國開發的５Ｇ電訊網絡，在本質上將讓北京對這些國家的通訊系統擁有一定的控制

權，有可能會影響美國與北約之間的軍事及情報往來。

他稱，每一間中國企業都有可能成為中國政府竊取外國技術的幫兇，與中國企業合作的國家

會將其網絡安全置於危險之中。」

埃斯珀兩周前出訪歐洲，他已向北約盟國就使用５Ｇ中國設備帶來的風險傳達訊息，除軍事

及情報風險，亦有可能會損害銀行、醫院及傳媒等商業機構。（ｍｎ）

