《談國論企－黎偉成》油氣產量８月份穩增加大進口

《談國論企》中國的油氣生產和進口於２０１９年８月保持穩增之態，特別是（１）原油生

產同比增幅較上年同期為大，環比減幅收窄，和進口保持快增，加上原油加工量的增長有提速，

意味市場對原油的能源需求仍相當殷切；而（２）天然氣的生產和進口期內有所放緩，也許受到

６月份增速較快衍生的影響，經濟似仍保持穩中有進的發展，乃在特朗普對華輸美商品單邊加徵

關稅一年半以來之象。由是我重申：中國對美國的經貿磋商，在堅持主權、內政的嚴正原則和精

神，足夠條件要平等對話以達到的互利共贏的高度目標。



＊原油生產加工進口皆穩增啟示佳＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，可見能源不僅在２０１９年８及７月份加快生產力度

，更較上半年保持穩快發展之況為佳。最惹人注目的當然是（甲）原油，因（一）產量於

２０１９年８月份所達１６１８萬噸同比增長１％，即使較７月份產量１６２９萬噸２﹒５％的

升幅環比少增１﹒５個百分點，但此數與６月份１，６１０萬噸所升的１％相若，更遠優於

２０１８年同期產１６００萬噸僅增的０﹒２％情況，由是使油產於２０１９年１－８月份累計

１﹒２７５億噸的同比增幅，持平於１－７月份的１％，較１－６月份的０﹒８％要高０﹒２個

百分點，相對於２０１８年１－８月份累計１﹒２５９５萬噸同比減少１﹒８％，可見中國的原

油生產於２０１９年前８個月漸進式的增長，一反２０１８年有逐步倒退劣象，意味中國經濟經

得起美方單邊挑起貿戰壓力。

不僅油產增加，甚至連（二）進口原油於２０１９年保快增之態，即使８月份所達４２１７

萬噸同比所增的９﹒９％，環比及同比分別下跌４個百分點及３個百分點，此因對上一個月及去

年同期的大增之所致，但是月仍然屬於相對十分可觀之增，並使１－８月份累計３﹒２７８億噸

同比增長９﹒９％，較１－７月份累計２﹒８５６４億噸所增９﹒５％高０﹒４個百分點，相對

於２０１８年１－８月份累計２﹒９９１億噸所增６﹒５％，更多增３﹒４個百分點。

進口原油續快增，當然受惠於油價回落：英國布蘭特原油每桶價格於８月份所達６１美元，

較７月份６４﹒１美元環比低３﹒１美元或４﹒８４％所致；而同比更減２０﹒７２％，因

２０１８年８月份價格高達７６﹒９４美元，故：中國趁國際價格回落而更多進口原油應用，和

增加原油的儲備，以確保未來的供應相對穩定，明智之舉也。

另一個佳象，乃（三）原油加工量的增速加快，日均產量增加：於２０１９年８月份達

５４００萬噸，同比增長６﹒９％，相對於７月份５２６０萬噸所增４％多增２﹒９個百分點，

但低於６月份５３７０萬噸所增７﹒７％，但２０１９年１－８月份累計加工量４﹒２４億噸同

比增長５﹒９％，相對於１－７月份的累計加工量３﹒６９７３億噸的５﹒６％升幅多增０﹒３

個百分點，而２０１８年１－８月份累計４億元同比增８﹒７％，現況尚可接受。



＊潔淨能源天然氣產量及進口尚保穩態＊



再看（乙）天然氣，生產和進口情況尚可：（Ｉ）產量於２０１９年８月份達１３８億立方

米，同比增長６﹒６％，相對於７月份１３９億立方米所增６﹒１％高０﹒５個百分點，乃於６

月份１３９億立方米所增１２﹒１％之整固，非差，反屬可以接受之象，因這較２０１８年８月

份１３０億立方米所增的６﹒６％要低４﹒４個百分點；更重的是此使２０１９年度的１－８月

份累計產量１１４１億立方米的升幅９﹒３％，較２０１８年１－７年所增５﹒５％高４﹒２個

百分點。

（ＩＩ）進口天然氣於２０１９年８月份達８３４億立方米，同比增長７﹒３％，較７月份

所增７％多增０﹒３個百分點，此為上年上半年累計達７７７萬噸同比由跌轉增長３７﹒３％，

啟示尚佳，因這是在高基數底下之穩快增長者也。

此評可見之於進口天然氣於２０１９年１－８月份累計６，３０４億元同比增長１０﹒３％

，和上年同期升３４﹒８％，同屬佳象。

國家多年力促包括強化採取潔淨能源政策，為天然氣有強烈的生產及進口之因。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

