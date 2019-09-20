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即市新聞

20/09/2019 09:30

《異動股》申洲國際挫逾半成暫最差藍籌，股東折讓近６％減持

　　《經濟通通訊社２０日專訊》申洲國際（０２３１３）現挫５﹒１８％，報１０２﹒６元，
盤中低見１０２﹒１元，失百天線（１０３﹒８２６元）；成交約３２２５萬股，涉資３２﹒９
億元。
　　申洲今早公布，公司控股股東「協榮」及主要股東「富高集團」，擬合共出售３１７０萬股
，佔公司股本２﹒１１％，每股作價為１０２元，較上日收市價折讓５﹒７３％，涉資共
３２﹒３３４億元，出售事項預期下周二（２４日）完成。
　　協榮目前持有公司約７億股，佔已發行股本約４６﹒６２％，而富高持有７９４６﹒５３萬
股，佔股本約５﹒２９％，而交易完成後持股分別降至約４４﹒７６％及約５﹒０４％。
　　恆生指數現報２６５３９，升７０點或０﹒２７％，主板成交５４﹒３億元。國企指數報
１０４１３，升２８點或０﹒２７％。
　　上證綜合指數報３００２，升３點，成交６０﹒５３億元人民幣。深證成份指數報９８６１
，升９點，成交１０８﹒０７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　　１０２﹒６０元　　　跌５﹒１８％
　　裕元集團（００５５１）　　　２０﹒７５元　　　跌０﹒４８％
　　李寧　　（０２３３１）　　　２２﹒５０元　　　升０﹒４５％
　　特步國際（０１３６８）　　　　４﹒７１元　　　升０﹒６４％
　　普拉達　（０１９１３）　　　２６﹒０５元　　　升１﹒５６％
　　安踏體育（０２０２０）　　　６５﹒８５元　　　升２﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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