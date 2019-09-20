《異動股》申洲國際挫逾半成暫最差藍籌，股東折讓近６％減持

《經濟通通訊社２０日專訊》申洲國際（０２３１３）現挫５﹒１８％，報１０２﹒６元，

盤中低見１０２﹒１元，失百天線（１０３﹒８２６元）；成交約３２２５萬股，涉資３２﹒９

億元。

申洲今早公布，公司控股股東「協榮」及主要股東「富高集團」，擬合共出售３１７０萬股

，佔公司股本２﹒１１％，每股作價為１０２元，較上日收市價折讓５﹒７３％，涉資共

３２﹒３３４億元，出售事項預期下周二（２４日）完成。

協榮目前持有公司約７億股，佔已發行股本約４６﹒６２％，而富高持有７９４６﹒５３萬

股，佔股本約５﹒２９％，而交易完成後持股分別降至約４４﹒７６％及約５﹒０４％。

恆生指數現報２６５３９，升７０點或０﹒２７％，主板成交５４﹒３億元。國企指數報

１０４１３，升２８點或０﹒２７％。

上證綜合指數報３００２，升３點，成交６０﹒５３億元人民幣。深證成份指數報９８６１

，升９點，成交１０８﹒０７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） １０２﹒６０元 跌５﹒１８％

裕元集團（００５５１） ２０﹒７５元 跌０﹒４８％

李寧 （０２３３１） ２２﹒５０元 升０﹒４５％

特步國際（０１３６８） ４﹒７１元 升０﹒６４％

普拉達 （０１９１３） ２６﹒０５元 升１﹒５６％

安踏體育（０２０２０） ６５﹒８５元 升２﹒０１％

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（ａｌ）

