《異動股》中國環保科技（６４６）急升兩倍半，暫最大升幅個股

《經濟通通訊社２０日專訊》中國環保科技（００６４６）現價升２５０％，報０﹒０８４

元，暫最大升幅個股；成交約５﹒０４億股，涉資３９２１萬元。該股盤中曾飆逾４倍，高見

０﹒１０３元，創逾９個月新高。

中國環保科技指，與厚朴生物科技（蘇州）簽訂諒解備忘錄，厚朴生物科技將引入的潛在新

投資者，意圖通過股權或債務投資該集團，在６個月內合計投資額最高可達９０００萬元。

現時，恆生指數報２６４３７，跌３１點或跌０﹒１２％，主板成交４１１﹒４４億元。國

企指數報１０３６９，跌１５點或跌０﹒１５％。

上證綜指報３００２，升３點或升０﹒１２％，成交１２５５﹒３８億元人民幣。

深成指報９８６４，升１２點或升０﹒１３％，成交１９９６﹒００億元人民幣。



表列港股十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國環保科技 （００６４６） ０﹒０８４元 升２５０﹒００％

大生農業金融 （０１１０３） ０﹒０３３元 升 ６５﹒００％

五龍電動車（新）（００７２９） ０﹒３７５元 升 ３８﹒８９％（停牌）

智傲控股 （０８２８２） ０﹒４８５元 升 ３２﹒８８％

五龍電動車（舊）（０２９４９） ０﹒３７０元 升 ３２﹒１４％（停牌）



中國信息科技 （０８１７８） ０﹒０６３元 升 ２１﹒１５％

五龍動力 （００３７８） ０﹒０６９元 升 ２１﹒０５％（停牌）

幸福控股 （００２６０） ０﹒０５２元 升 ２０﹒９３％

ＮＥＸＩＯＮ （０８４２０） ０﹒０９９元 升 ２０﹒７３％

匯安智能 （０８３７９） ０﹒０９０元 升 ２０﹒００％

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（ｙｋ）

