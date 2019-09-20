《異動股》中國環保科技（６４６）急升兩倍半，暫最大升幅個股

《經濟通通訊社２０日專訊》中國環保科技（００６４６）現價升２５０％，報０﹒０８４
元，暫最大升幅個股；成交約５﹒０４億股，涉資３９２１萬元。該股盤中曾飆逾４倍，高見
０﹒１０３元，創逾９個月新高。
中國環保科技指，與厚朴生物科技（蘇州）簽訂諒解備忘錄，厚朴生物科技將引入的潛在新
投資者，意圖通過股權或債務投資該集團，在６個月內合計投資額最高可達９０００萬元。
現時，恆生指數報２６４３７，跌３１點或跌０﹒１２％，主板成交４１１﹒４４億元。國
企指數報１０３６９，跌１５點或跌０﹒１５％。
上證綜指報３００２，升３點或升０﹒１２％，成交１２５５﹒３８億元人民幣。
深成指報９８６４，升１２點或升０﹒１３％，成交１９９６﹒００億元人民幣。
表列港股十大升幅股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國環保科技 （００６４６） ０﹒０８４元 升２５０﹒００％
大生農業金融 （０１１０３） ０﹒０３３元 升 ６５﹒００％
五龍電動車（新）（００７２９） ０﹒３７５元 升 ３８﹒８９％（停牌）
智傲控股 （０８２８２） ０﹒４８５元 升 ３２﹒８８％
五龍電動車（舊）（０２９４９） ０﹒３７０元 升 ３２﹒１４％（停牌）
中國信息科技 （０８１７８） ０﹒０６３元 升 ２１﹒１５％
五龍動力 （００３７８） ０﹒０６９元 升 ２１﹒０５％（停牌）
幸福控股 （００２６０） ０﹒０５２元 升 ２０﹒９３％
ＮＥＸＩＯＮ （０８４２０） ０﹒０９９元 升 ２０﹒７３％
匯安智能 （０８３７９） ０﹒０９０元 升 ２０﹒００％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）