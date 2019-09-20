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即市新聞

20/09/2019 13:07

《異動股》中國環保科技（６４６）急升兩倍半，暫最大升幅個股

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國環保科技（００６４６）現價升２５０％，報０﹒０８４
元，暫最大升幅個股；成交約５﹒０４億股，涉資３９２１萬元。該股盤中曾飆逾４倍，高見
０﹒１０３元，創逾９個月新高。
　　中國環保科技指，與厚朴生物科技（蘇州）簽訂諒解備忘錄，厚朴生物科技將引入的潛在新
投資者，意圖通過股權或債務投資該集團，在６個月內合計投資額最高可達９０００萬元。
　　現時，恆生指數報２６４３７，跌３１點或跌０﹒１２％，主板成交４１１﹒４４億元。國
企指數報１０３６９，跌１５點或跌０﹒１５％。
　　上證綜指報３００２，升３點或升０﹒１２％，成交１２５５﹒３８億元人民幣。
　　深成指報９８６４，升１２點或升０﹒１３％，成交１９９６﹒００億元人民幣。

　　表列港股十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國環保科技　　（００６４６）　　０﹒０８４元　　升２５０﹒００％
　　大生農業金融　　（０１１０３）　　０﹒０３３元　　升　６５﹒００％
　　五龍電動車（新）（００７２９）　　０﹒３７５元　　升　３８﹒８９％（停牌）
　　智傲控股　　　　（０８２８２）　　０﹒４８５元　　升　３２﹒８８％
　　五龍電動車（舊）（０２９４９）　　０﹒３７０元　　升　３２﹒１４％（停牌）

　　中國信息科技　　（０８１７８）　　０﹒０６３元　　升　２１﹒１５％
　　五龍動力　　　　（００３７８）　　０﹒０６９元　　升　２１﹒０５％（停牌）
　　幸福控股　　　　（００２６０）　　０﹒０５２元　　升　２０﹒９３％
　　ＮＥＸＩＯＮ　　（０８４２０）　　０﹒０９９元　　升　２０﹒７３％
　　匯安智能　　　　（０８３７９）　　０﹒０９０元　　升　２０﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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