《午市前瞻》港股料穩守２６０００點，十一黃金周將至看好內需股

《經濟通通訊社２０日專訊》美股隔晚（１９日）個別發展，雖然聯儲局一如預期減息，但

市場對於是否持續放寬貨幣政策仍有疑慮。港股今早沒有明顯方向，高開６３點報２６５３２後

，初段曾高見２６５６４漲９６點，之後曾倒跌最低見２６４４６跌２２點，報道引述美國總統

特朗普顧問白邦瑞表示，若中美短期未達協議，美方或再向中國加徵關稅。港股早市整體表現牛

皮，最終午收僅升８點，報２６４７７點，險守廿天線（約２６３９２點），半日波幅僅１１８

點，主板成交４００﹒１７億元。國企指數報１０３８３，微跌２點。

內地Ａ股暫三連升，上證指數報３００４，升５點，重上三千關。深成指數報９８６６，升

１４點或０﹒１５％，兩市成交３１７０﹒２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）漲０﹒８４％，報６０﹒２元；港交所（００３８８）亦

升０﹒４３％，報２３１﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒５９％，報３３６﹒４元；中移動

（００９４１）軟０﹒１５％報６４﹒７元暫五連跌；友邦（０１２９９）回升０﹒９７％，報

３﹒１３元。

申洲國際（０２３１３）遭股東折讓近６％減持３１７０萬股，半日挫３﹒８８％，報

１０４元，暫表現最差藍籌及國指股。石藥（０１０９３）有追捧升２﹒０７％，報１５﹒７８

元，暫表現最好藍籌。



＊中央擬增交通建設鐵路股向好，儲局減息後本地地產終反彈＊



中國國務院印發《交通強國建設綱要》，提出要加強新型載運工具研發，帶動中資鐵路股向

好。中交建（０１８００）急升６﹒０３％，報６﹒６８元，暫表現最好國指股；中鐵

（００３９０）漲２﹒７８％，報５﹒１８元；中鐵建（０１１８６）升２﹒２１％報９﹒２６

元；中國中車（０１７６６）走高１﹒５９％，報５﹒７４元；同系中車時代電氣

（０３８９８）微升０﹒７４％，報３４﹒１５元。

美國聯儲局上日宣布再減息，惟消息上日未能帶動本地地產造好，而今日地產板塊反彈，據

報新盤銷情不錯。新世界（０００１７）漲１﹒５９％，報１０﹒２４元；新地（０００１６）

旗下大型新盤西南九龍「匯璽ＩＩＩ」昨日首輪推售３５２伙，即日近沽清，半日股價揚

１﹒３２％，報１１５﹒２元；恆地（０００１２）走高０﹒７９％，報３８﹒３元；長實

（０１１１３）及市建局合作發展的長沙灣「愛海頌」已獲批預售樓花，料本月推出，半日升

０﹒６４％，報５５﹒１元；信置（０００８３）微升０﹒３４％，報１１﹒７４元。

部分科技部亦有追捧。軟件股方面，中軟國際（００３５４）急升８﹒０６％，報３﹒８９

元；金蝶國際（００２６８）漲漲０﹒８３％，報８﹒５１元。晶片股方面，華虹半導體

（０１３４７）漲４﹒５１％，報１７﹒６２元；中芯國際（００９８１）升２﹒２７％，報

１０﹒８元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）走高１﹒４７％，報１００﹒４元。



＊美或再徵稅貿易股走低，手機設備股獲利回吐＊



美國總統特朗普顧問白邦瑞表示，若中美短期內未能達成協議，美方已準備向中國貨加徵關

稅達５０％至１００％，貿易相關股走低。敏華控股（０１９９９）挫２﹒４８％，報４﹒３２

元；利豐（００４９４）跌１﹒０５％，報０﹒９４元；創科（００６６９）走低０﹒９２％，

報５３﹒８５元；敏實集團（００４２５）微跌０﹒２％，報２４﹒８元；不過，耐世特

（０１３１６）走高０﹒３％，報６﹒６８元；信義玻璃（００８６８）微升０﹒２３％，報

８﹒７１元。

上日手機設備股受華為推售新５Ｇ手機的消息帶動走高，不過今日該板塊普遍出現獲利回吐

。比亞迪電子（００２８５）挫３﹒５１％，報１２﹒１元；瑞聲科技（０２０１８）跌

２﹒６６％，報４５﹒７５元；丘鈦科技（０１４７８）吐１﹒６８％，報９﹒３５元；通達

（００６９８）走低１﹒４５％，報０﹒６８元；不過舜宇光學（０２３８２）軟０﹒０８％，

報１２０﹒１元，險守１２０元關。



＊張智威：恆指難破牛熊線，內需股吼安踏及深高速＊



港股連跌四日後，今早窄幅上落，企穩２０天線之上。信誠證券聯席董事張智威對《經濟通

通訊社》表示，近期美國減息、中國人民銀行降準未見對港股有過分刺激，皆因消息早已在市場

反映，除非之後有更大的利好消息刺激，港股難有大突破。他相信港股能穩守２６０００點，而

上線阻力位在２５０天牛熊分界線（２７３７５點）

「十．一」黃金周將至相關概念股炒起，投資者希望從中分一杯羹。張智威認為，以往大家

「十．一」黃金周炒珠寶鐘錶股，但今年因香港局勢因素難以炒起。加上近年來內地政府積極鼓

勵內需，相信今次黃金周將會有不少消費者留在內地消費，看好內地內需股，如安踏體育

（０２０２０）、深圳高速公路（００５４８）。（ｆｚ、ａｌ）

