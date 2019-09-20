《美元走勢－羅明立》脫歐前景轉樂觀，英鎊或上試１﹒２６阻力

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒０８ １０７﹒７７ １０７﹒０２

歐元╱美元 １﹒１０６０ １﹒１０３８ １﹒１０４１

英鎊╱美元 ０﹒７９８８ ０﹒７９５３ ０﹒７９８２

美元╱瑞郎 ０﹒９９３３ ０﹒９９０２ ０﹒９９２２

美元╱港元 ７﹒８３５３ ７﹒８２９０ ７﹒８３０６



《美元走勢》美聯儲降息後，受到美國總統特朗普連續兩日開腔批評，但也再度重申，無意

將鮑威爾撤換。數據方面，美國９月費城聯儲制造業指數為１２，略好於市場預期，美國８月成

屋銷售年化總數為５４９萬，同樣好於市場預期，顯示美國經濟似乎有相當韌性，印證了美聯儲

昨日（１９日）的ＦＯＭＣ會後聲明，不太需要進一步降息以刺激經濟。預料美元指數將繼續在

９７－９９的區間震盪，尚需更多利好才能突破９９上方阻力。



歐盟委員會主席容克昨日表示，認為英國跟歐盟可以在１０月３１日之前達成脫歐協議，只

要擔保協議的要求可以通過替代性安排來滿足。消息刺激英鎊短線拉升至１﹒２５以上。英國央

行在昨天的貨幣政策會議上決定維持關鍵利率在０﹒７５％不變，以及維持資產購買規模不變。

英國央行重申，如果英國順利脫歐，很可能意味著加息。英國央行表態大超市場預期，顯示其對

脫歐前景的看好，英鎊有機會上試１﹒２６的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０９２０ １﹒１１２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２５３０ １﹒２３５０ １﹒２６００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

