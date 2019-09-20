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即市新聞

20/09/2019 16:15

《美元走勢－羅明立》脫歐前景轉樂觀，英鎊或上試１﹒２６阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒０８　　　１０７﹒７７　　　１０７﹒０２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０６０　　　１﹒１０３８　　　１﹒１０４１
　　　英鎊╱美元　　　　０﹒７９８８　　　０﹒７９５３　　　０﹒７９８２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３３　　　０﹒９９０２　　　０﹒９９２２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３５３　　　７﹒８２９０　　　７﹒８３０６

　　《美元走勢》美聯儲降息後，受到美國總統特朗普連續兩日開腔批評，但也再度重申，無意
將鮑威爾撤換。數據方面，美國９月費城聯儲制造業指數為１２，略好於市場預期，美國８月成
屋銷售年化總數為５４９萬，同樣好於市場預期，顯示美國經濟似乎有相當韌性，印證了美聯儲
昨日（１９日）的ＦＯＭＣ會後聲明，不太需要進一步降息以刺激經濟。預料美元指數將繼續在
９７－９９的區間震盪，尚需更多利好才能突破９９上方阻力。
　
　　歐盟委員會主席容克昨日表示，認為英國跟歐盟可以在１０月３１日之前達成脫歐協議，只
要擔保協議的要求可以通過替代性安排來滿足。消息刺激英鎊短線拉升至１﹒２５以上。英國央
行在昨天的貨幣政策會議上決定維持關鍵利率在０﹒７５％不變，以及維持資產購買規模不變。
英國央行重申，如果英國順利脫歐，很可能意味著加息。英國央行表態大超市場預期，顯示其對
脫歐前景的看好，英鎊有機會上試１﹒２６的阻力。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０９２０　　　１﹒１１２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２５３０　　　１﹒２３５０　　　１﹒２６００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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