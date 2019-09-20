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20/09/2019 16:11

【本港樓市】中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒９１％，創２１周新低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８３﹒２８點，按周跌
０﹒９１％，創２１周新低。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８４﹒５８點，
按周跌１﹒１％，創２２周新低；ＣＣＬ（中小型單位）報１８３﹒４０點，按周跌１％，亦創
２１周新低；ＣＣＬ（大型單位）報１８２﹒６４點，按周跌０﹒４３％，創２０周新低。

＊ＣＣＬ四大指數齊跌４周，樓價加快向下調整＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ四大整體指數齊跌４周，是４６周以來首
見。近４周計，ＣＣＬ累跌２﹒７１％，ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌３﹒０５％，ＣＣＬ（中小型單位
）跌２﹒８８％，ＣＣＬ（大型單位）跌１﹒８７％。
　　去年中秋前後四大整體指數齊跌５周，今年中秋前樓價明顯加快向下調整，其中三大指數近
４周跌幅比去年５周跌幅為大。但樓市並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平，調整幅度約一
成。

＊本周港九市區齊跌，跌勢有擴大跡象＊

　　四區方面，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８９﹒１５點，按周跌３﹒１８％，創１２周新低，
跌幅１４周最大。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８１﹒１８點，按周跌０﹒７２％，創２２周新低
。本周港九市區齊跌，跌勢有擴大跡象。
　　新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６６﹒１４點，按周跌０﹒２０％，創２１周新低，連跌７周
共３﹒９％，為３９周以來首見。新界西樓價前３周累跌２﹒７１％，近４周累跌１﹒２２％，
跌幅顯著收窄。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９５﹒０６點，按周升０﹒３１％，連跌３周後輕
微回升。（ｂｉ）

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