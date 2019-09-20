【本港樓市】中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒９１％，創２１周新低

《經濟通通訊社２０日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８３﹒２８點，按周跌

０﹒９１％，創２１周新低。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒５８點，

按周跌１﹒１％，創２２周新低；ＣＣＬ（中小型單位）報１８３﹒４０點，按周跌１％，亦創

２１周新低；ＣＣＬ（大型單位）報１８２﹒６４點，按周跌０﹒４３％，創２０周新低。



＊ＣＣＬ四大指數齊跌４周，樓價加快向下調整＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ四大整體指數齊跌４周，是４６周以來首

見。近４周計，ＣＣＬ累跌２﹒７１％，ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌３﹒０５％，ＣＣＬ（中小型單位

）跌２﹒８８％，ＣＣＬ（大型單位）跌１﹒８７％。

去年中秋前後四大整體指數齊跌５周，今年中秋前樓價明顯加快向下調整，其中三大指數近

４周跌幅比去年５周跌幅為大。但樓市並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平，調整幅度約一

成。



＊本周港九市區齊跌，跌勢有擴大跡象＊



四區方面，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８９﹒１５點，按周跌３﹒１８％，創１２周新低，

跌幅１４周最大。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８１﹒１８點，按周跌０﹒７２％，創２２周新低

。本周港九市區齊跌，跌勢有擴大跡象。

新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６６﹒１４點，按周跌０﹒２０％，創２１周新低，連跌７周

共３﹒９％，為３９周以來首見。新界西樓價前３周累跌２﹒７１％，近４周累跌１﹒２２％，

跌幅顯著收窄。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９５﹒０６點，按周升０﹒３１％，連跌３周後輕

微回升。（ｂｉ）

