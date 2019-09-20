  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2019 17:15

【本港樓市】美聯：本周末預約睇樓量按周升約５％，連升三周

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美聯物業表示，本周末１５個指標二手屋苑預約睇樓量共錄約
４４３組，較上周末４２２組升約５％，連升三周。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局宣布再減息，儘管本港未有跟隨，仍為市
場增添利好因素，加上近期一手貼市推盤銷情理想，不少放盤業主願意降價突圍，二手減價成交
亦見趨升，帶動屋苑成交量及預約睇樓量向上。隨著多個發展商積極部署推盤，可望進一步刺激
市場購買力釋放。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道20/09/2019
【嚟緊炒D乜】大家樂近期股價跌幅過大 21元水平4厘息趁低吸
生財有道20/09/2019
【地皮截標】啟德商業地重推收5標書 估值最高逾86億
FOCUS20/09/2019
【FOCUS】「採購牌」效果難料 減息難北京「換藥」
生財有道20/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中銀香港可繼續持有
樓市「胡」言20/09/2019
《收回土地條例》先反對後贊成 敏感時刻能做嗎？
國際動態20/09/2019
福島核災 東電3前高層判無罪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金