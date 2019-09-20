《經濟通通訊社２０日專訊》美聯物業表示，本周末１５個指標二手屋苑預約睇樓量共錄約
４４３組，較上周末４２２組升約５％，連升三周。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局宣布再減息，儘管本港未有跟隨，仍為市
場增添利好因素，加上近期一手貼市推盤銷情理想，不少放盤業主願意降價突圍，二手減價成交
亦見趨升，帶動屋苑成交量及預約睇樓量向上。隨著多個發展商積極部署推盤，可望進一步刺激
市場購買力釋放。（ｂｉ）
20/09/2019 17:15
【本港樓市】美聯：本周末預約睇樓量按周升約５％，連升三周
《經濟通通訊社２０日專訊》美聯物業表示，本周末１５個指標二手屋苑預約睇樓量共錄約
４４３組，較上周末４２２組升約５％，連升三周。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局宣布再減息，儘管本港未有跟隨，仍為市
場增添利好因素，加上近期一手貼市推盤銷情理想，不少放盤業主願意降價突圍，二手減價成交
亦見趨升，帶動屋苑成交量及預約睇樓量向上。隨著多個發展商積極部署推盤，可望進一步刺激
市場購買力釋放。（ｂｉ）
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