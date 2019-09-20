【本港經濟】８月整體通脹率升至３﹒５％創三年新高

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，今年８月份整體消費物價與一年前同月比較

，上升３﹒５％，較７月份的相應升幅（３﹒３％）及市場預估的３﹒１％為高，且創

２０１６年８月以來新高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在８月份的

按年升幅（即基本通脹率）為３﹒４％，較７月份（３﹒２％）為高，主要是由於豬肉價格升幅

擴大和進出香港交通費用上升所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，８月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳

）（上升１４﹒２％）、住屋（上升３﹒９％）、交通（上升２﹒９％）。另一方面，綜合消費

物價指數在８月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌５﹒２％）、耐用物品（下跌１

﹒５％）和衣履（下跌０﹒６％）。至於煙酒方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。



＊首八個月基本通脹率為３％＊



以今年首八個月合併計算，綜合消費物價指數按年上升２﹒８％，剔除所有政府一次性紓困

措施的影響，同期相應升幅為３％。

政府發言人表示，８月份的基本消費物價通脹率上升至３﹒４％，主要是由於豬肉價格的升

幅因新鮮豬肉供應持續遇到干擾而擴大。消費物價指數的其他主要項目的價格壓力仍然大致溫和

。展望將來，環球通脹溫和及本地經濟增長疲軟應有助整體通脹繼續受控。然而，食品通脹在短

期內很可能會因為新鮮豬肉價格高昂而維持高企。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收

入人士的影響。（ｃｌ）

