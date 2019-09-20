余偉文獲委任為按揭公司副主席，李令翔暫代年金公司總裁

《經濟通通訊社２０日專訊》香港按揭證券公司宣布，原為執行董事的余偉文獲委任為按揭

證券公司副主席兼執行董事，任期自１０月１日起生效，接替即將退休的陳德霖。李達志則獲委

任為按揭證券公司執行董事。

另外，香港年金公司現任總裁劉應彬將借調至金管局出任高級助理總裁一職，１０月１日起

生效。至於香港年金公司總裁的職位會暫由按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔兼任，直至合適

人選獲委任。（ｃｌ）

