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即市新聞

20/09/2019 18:49

《再戰明天》下周焦點在日央行會議記錄，和費城儲行非製造業調查

　　《經濟通通訊社２０日專訊》下周焦點將落在日本央行下周二（２４日）公布議記錄，和費
城聯儲公布９月非製造業企業前景調查。同時，市場關注標普及富時下周一（２３日）擴容Ａ股
，料增量外資逾５０億美元。

＊美國總統特朗普與土耳其總統埃爾多安舉行會談＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周日（２２日）土耳其總統埃爾多安到紐約參加聯合國大會，並
計劃與美國總統特朗普舉行會談，涉及敘利亞以及武器購買等問題（至９月２５日）
　　本港時間下周一晚上９：５０ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在２０１９年美國公債
市場會議上致開幕詞。

＊美國公布８月芝加哥儲行全國活動指數＊

　　下周一，日本股市假期休市。
　　在數據方面，下周一中午１：００ｐｍ，新加坡公布８月核心消費者物價指數，年率料維持
於０﹒８％；消費者物價指數年率料由０﹒４％升上０﹒５％。
　　下周一下午４：００ｐｍ，歐元區公布９月製造業採購經理人指數，料由４７升上４７﹒５
。台灣公布８月失業率，料由３﹒７２％回落至３﹒７１％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布８月芝加哥儲行全國活動指數，料由下滑０﹒３６升上０﹒０５。
９：４５ｐｍ，美國公布９月服務業採購經理人指數，料由５０﹒７升上５１﹒５；製造業採購
經理人指數料維持於５０﹒３。

＊中國創意數碼公布業績＊

　　在本港，中國創意數碼（０８０７８）下周一派業績。
　　高山企業（００６１６）、民銀資本（０１１４１）和中國自動化（００５６９）開股東特
別大會。（ｈｏ）

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