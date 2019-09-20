【企業盈警】展程控股（１８５４）料六個月盈利按年大幅減少

《經濟通通訊社２０日專訊》展程控股（０１８５４）發盈警，預期截至今年９月底止六個

月錄得扣除轉板上市專業費用前溢利較２０１８年同期大幅減少。集團認為，這主要歸因於集團

原材料成本增加；及消費意欲減弱及一般餐飲業務不利的環境降低了集團調整其產品定價的議價

能力而導致較低的收益及毛利率。

集團續指，面對當前挑戰，將繼續密切監察市場狀況，優化產品組合並實施相應的成本管理

措施。（ｋｉ）

